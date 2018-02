Wehr Im Dorfladen Öflingen können Kunden nun auch Postgeschäfte erledigen

Kunden des Dorfladens Öflingen können neben dem Einkauf von Artikeln des täglichen Bedarfs nun auch Pakete und Briefe verschicken oder abholen.

Bereits seit 15. Februar ist der Öflinger Dorfladen mit der neuen Postagentur um einen Anziehungspunkt reicher. Während der regulären Öffnungszeiten können nun auch Briefe und Pakete verschickt und abgeholt werden. Vorstand und Aufsichtsrat hoffen nach dem schlechten Ergebnis des jüngsten Quartals auf einen Aufschwung durch das erweiterte Angebot.

Große Freude herrschte bei Aufsichtsrat und Vorstand der Genossenschaft über die gelungene Wiederansiedlung der Post in Öflingen. Nachdem bekannt wurde, dass die bisherige Postagentur von der Betreiberin aus gesundheitlichen Gründen geschlossen werde, habe man bereits im Herbst das Gespräch mit der Post gesucht, berichtet Aussichtsratsvorsitzender und Bürgermeister Michael Thater. Den für die Region zuständigen Vertriebsmanager Franz Baier habe man schnell überzeugen können, auch wenn es weitere Bewerber gab: „Das Bauchgefühl war einfach sehr gut“, freute sich Baier über die neue Zusammenarbeit. Vonseiten der Post wurden Einrichtung und Infrastruktur gestellt und Mitarbeiter geschult. Mit Kristine Kern habe man außerdem eine erfahrene neue Mitarbeiterin aus der bisherigen Postagentur einstellen können, freut sich Vorstandsmitglied Regula Weber-Gfeller.

„Wir hoffen natürlich auf Synergieeffekte, dass der Besuch der Postagentur auch mit einem Einkauf verbunden wird“, sagt Aufsichtsratsmitglied Gabriela Schuberth. Außerdem stelle die Postagentur auch eine weitere Einnahmequelle für den Dorfladen dar. Denn wider Erwarten habe das letzte Quartal des Jahres 2017 deutlich schlechter ausgesehen als erwartet, teilte Michael Thater mit: „Wir arbeiten zurzeit intensiv an der Analyse.“ Der Dorfladen lebe von der Frequenz, so der gemeinsame Appell an die Bevölkerung.