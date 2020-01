von Werner Probst

Die Zwillingsbrüder Werner und Günter Kownatzki können am heutigen Freitag den 80. Geburtstag feiern. Die zwei Unternehmerpersönlichkeiten haben die Industriestadt Wehr maßgeblich gepägt und die weltbekannte Zahnrad- und Getriebefabrik in Öflingen aufgebaut. So treiben die in Öflingen gefertigten Zahnräder heute nicht nur den Airbus A 380, sondern auch die höchste Turmuhr der Welt in Mekka an.

Die beiden Brüder leiteten 43 Jahre lang das Unternehmen im Wehrer Stadtteil Öflingen, das nun schon über ein Jahrzehnt von den beiden Söhnen geführt wird. Werner Kownatzki gilt nicht nur als Erfinder des kettenlosen Fahrrades. Es wurde auch ein Antriebssystem entwickelt, welches ohne Drehzahländerung und ohne Ventile das Fördervolumen ändern kann. Also von null bis unendlich, wodurch auch die Kupplung ersetzt wird. Das Ganze funktioniert vorwärts und rückwärts.

Die Brüder (von links) Günter und Werner Kownatzki feiern am heutigen Freitag den 80. Geburtstag. Bild: Werner Probst | Bild: Werner Probst

Der Schlüssel zum Erfolg

Den Schlüssel zum Erfolg sehen die beiden Brüder auch in ihrem Führungsstil, der nicht autoritär, sondern partnerschaftlich war. So wurden in dem Unternehmen schon mehr als 180 Facharbeiter ausgebildet. Viele Mitarbeiter stellten auch während 40 Jahren Betriebszugehörigkeit ihr Können unter Beweis. Durch das Miteinander konnten Aufgaben bewältigt werden, die eben nur in einem Familienbetrieb möglich sind, sagte Werner Kownatzki. Das Land Baden-Württemberg zeichnete im Jahre 2002 das Unternehmen mit der Wirtschaftsmedaille für besondere Leistungen aus und vier Jahre später erhielt Werner Kownatzki das Verdienstkreuz am Bande. Während 13 Jahren stand er auch an der Spitze des Baden-Württembergischen Unternehmerverbandes.

Ein nicht unerheblicher Anteil an der Erfolgswelle des Betriebes haben aber auch die Ehepartner der Brüder geleistet. Günter Kownatzki heiratete 1961 seine Frau Hilda, die drei Kindern das Leben schenkte und Werner Kownatzki hat aus erster Ehe zwei Kinder. Seit 30 Jahren ist er mit seiner Frau Susanne verheiratet. In all den Jahren haben die Frauen ihre persönlichen Wünsche zurückgestellt und den beiden Männern stets den Rücken freigehalten, war der Tenor der beiden Unternehmer. 2008 wurde der Betrieb zwei Söhnen übergeben.

Die höchste Turmuhr der Welt steht in Mekka. Betrieben wird sie mit einem Uhrwerk aus dem Hause Kownatzki. Bild: dpa | Bild: Spa/handout

Kindheit in Ostpreußen

In Ortelsburg in Ostpreußen stand die Wiege des Brüderpaares. 1945 wurde die Familie vertrieben. Leipzig war die erste Station, ehe dann bei der Familie eines Kriegskameraden des Vaters in Herrischried gewohnt wurde. 1948 zog die Familie nach Obersäckingen. Beide Brüder machten eine Mechanikerlehre und legten dann auch die Meisterprüfung ab. 1964 wagten die beiden Brüder den Sprung in die Selbstständigkeit, als in Obersäckingen eine Werkstatt frei wurde. Bald konnte eine Verzahnungsmaschine in Betrieb genommen werden, 1967 wurde zusätzlich eine freigewordene Omnibusgarage in Murg angemietet, ehe 1969 in Öflingen der Neubau bezogen werden konnte. In der weiteren Folge ging es steil aufwärts. Neben den Zahnrädern waren Kegel- und Schneckenräder genauso gefragt, wie Innenverzahnungen, Profile und Zahnstangen. Mit der von Günter Kownatzki entwickelten Kinematik in einer Zahnflankenschleifmaschine, die 1975 auf der Messe in Paris vorgestellt wurde, gelang der weltweite Durchbruch, wodurch man zu Pionieren in der Antriebstechnik wurde.

Trotz der vielseitigen beruflichen Belastung der beiden Brüder schöpften sie aber auch viel Kraft mit ihren Freizeitaktivitäten. So waren Beide viele Jahre im Obersäckinger Musikverein aktiv. Während Günter Kownatzki mehrere Jahre als Vorsitzender an der Spitze des Vereins stand und als Schlagwerker sein Können aufzeigte, trug sein Bruder auf der Klarinette oder dem Saxophon zum musikalischen Gelingen bei und immer noch frönt er dem Tennissport.