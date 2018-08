von Julia Becker

Auf einer Wildwanderweg-Erlebnistour erkundete die BUND Ortsgruppe kürzlich zusammen mit interessierten Bürgern die Wildwanderwege um Wehr. Nicht nur für den Menschen ist die Hochrheinschiene ein wichtiger Verkehrsweg: Auf drei Wildkorridoren bewegen sich Wildtiere, Vögel, Insekten und auch Pflanzen, auch über Landesgrenzen und Bundesstraßen und zukünftige Autobahntrassen.

Erlebnisprogramm Dinkelberg erleben

Vertreter der BUND Ortsgruppe Wehr im Rahmen des Erlebnisprogramms „Dinkelberg erleben“ auf den Weg, um das Biotop vor der Haustür gemeinsam zu erkunden. Von der Wehrabucht durch Obstwiesen und Wald bis hoch zum Humbel, am Lachengraben entlang hinunter zum Rhein: Auf engstem Raum finden sich auf Wehrer Gemarkung eine überraschend große Vielfalt an Lebensräumen. Gleichzeitig nutze Doris Kattner und ihre Kollegen vom BUND die Gelegenheit, das Projekt „Hochhrein verbindet“ vorzustellen. Hiermit soll durch Wiedervernetzung der verschiedene Lebensräume der tierische und pflanzliche Verkehr gemeinschaftlich mit den Schweizer Nachbarn verbessert werden. Denn nicht nur Wildschweine und Rehe bewegen sich auf den Wildkorridoren. Auch Kleintiere, Insekten und sogar Pflanzen brauchen natürliche Brücken zwischen den Biotopen, erläutert Kattner.

Dichte Besiedlung als Herausforderung

So wandern Schmetterlinge zum Überwintern bis nach Italien und die winzigen Haselmäuse hangeln sich lieber von Baum zu Baum als einen Kiesweg zu queren. „Darum sollten Wildkorridore so angelegt werden, dass sie von möglichst verschiedenen Arten genutzt werden können“, stellt Kattner fest. Zwei der bestehenden Korridore umschließen das Wehratal, und queren Höhe Lachengraben und kurz nach Brennet den Rhein. Hier wurden Fotofallen aufgestellt, um die wandernden Tiere zu erfassen. Eine besondere Herausforderung ist dabei die dichte Besiedlung und die Freizeitnutzung des Dinkelbergs, erklärt Kattner. So wurden am Lachengraben neben 60 Wildtieren, 113 Hunde und 212 Menschen von der Kamera erfasst. Zukünftig sollen die bestehenden Korridore darum auf einen Kilometer verbreitert werden. Auch der Rhein soll wieder durchlässiger werden.

Projekt Hochrhein verbindet

Das Projekt „Hochrhein verbindet“ wurde 2016 mit dem Besuch des Ministers für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk in Bad Säckingen gestartet. Vom 1. Mai 2016 bis 30. April 2018 lief für zwei Jahre eine Machbarkeitsstudie über die Wiedervernetzungsmaßnahmen und den Erhalt der bestehenden Wildkorridore, speziell für den Rheinabschnitt zwischen Murg und Rheinfelden. Nach Bewilligung eines Folgeprojekts soll das so erarbeitete Konzept als Grundlage für ein grenzüberschreitendes Umsetzungsprojekt dienen. Wichtiger Faktor hierbei ist die Zusammenarbeit und der Austausch mit der Schweiz, welche bereits einige Projekte realisiert hat. Zwei Punkte machen dieses Projekt besonders: das der Rhein als Fließgewässer eine natürliche Barriere ist und die Vernetzung von Mittelgebirge, Schwarzwald, Schweizer Jura und Alpenraum.

www.hochrhein-verbindet.de





