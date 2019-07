von Hansjörg Bader

Die Seebodenhalle in Wehr stand für ein Wochenende ganz im Zeichen des Tischtennissports. An drei Tagen wurden in der größten Wehrer Sportstätte Meisterschaften und Qualifikationswettkämpfe ausgetragen. Dazu eingeladen hatte der TTC Wehr, der sich erneut als guter Organisator und Gastgeber erwies.

Besonders am Sonntag, als sich die junge Sportelite aus Baden-Württemberg traf, war das zu erleben. Dabei wurden an 18 Spieltischen sieben Stunden lang in den Klassen U15 und U18, männlich wie weiblich, die Sportler ermittelt, die zu den Süddeutschen Meisterschaften fahren werden. Ausgezeichnetes Tischtennis auf hohem Niveau bekamen die zahlreichen Zuschauer geboten. 80 Teilnehmer vom Bodensee bis Mannheim kämpften und schwitzten in der Halle um die besten vorderen Plätze. Die heißen Temperaturen draußen machten drinnen den Sportlern zu schaffen, sie wussten sich aber gut mit kühlen Getränken zu helfen. Dass genug Vorrat vorhanden war, dafür sorgte der Wehrer Club, der sich gut auf den heißen Tag eingestellt hatte.

Für den organisierenden Verein mit dem Vorsitzenden Hans-Peter Kima gab es viele Komplimente für das gute Abwickeln des Qualifikationsdurchgangs. Wehr ist schon lange eine gute Adresse bei den TT-Verbandsfunktionären, deshalb vergeben sie auch immer wieder gerne Meisterschaften an die einstige Tischtennishochburg am Hochrhein. Der nächste Spieltag in Wehr wird mit diesem Renommee sicher nicht lange auf sich warten lassen.

In den Dimensionen etwas kleiner waren die dem großen Turnier vorangegangenen Clubmeisterschaften. Standen am Freitag die Doppelkonkurrenzen auf dem Spielplan, so waren es am Samstag die Einzel. Große Teilnehmerfelder früherer Jahre gibt es auch beim TTC Wehr nicht mehr. Aber immerhin konnten alle fünf Klassen, die ausgespielt wurden, besetzt werden.

Carsten Kuck (von links), Henry Kuck, Daniel Berger und Matthias Konoppa sicherten sich die ersten Plätze bei den TTC-Vereinsmeisterschaften. Clubvorsitzender Hans-Peter Kima (rechts) übergab die Pokale. | Bild: Hansjörg Bader