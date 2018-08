von Lauffreunde/job

Unter kundiger Anleitung der "Wehrer Lauffreunde" ging es über die durchaus anspruchsvolle 10.200 Meter lange Strecke entlang des Wolfristkopfs bis nach Hasel und von dort entlang des Haselbachs zurück nach Wehr, wo noch eine kurze giftige Steigung zu meistern war. Natürlich waren auch die baustellenbedingten Änderungen beim Zieleinlauf Thema bei den Läufern. Auch das "Finisher-T-Shirt" durften die Läufer schon begutachten. Einen weiteren Trainingslauf bieten die Lauffreunde am kommenden Sonntag, 19. August, um 9 Uhr an. Treffpunkt ist vor dem Schwimmbad. Der Wehratallauf selbst finden am Sonntag, 2. September, statt. Anmeldung und Infos unter www.wehratallauf.de

