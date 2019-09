von Hansjörg Bader

Die Schwester-Hemma-Gruppe der Pfarrei Sankt Martin hat erneut geholfen. Diesmal ging finanzielle Unterstützung an die Tafel in Wehr. Die im Auftrag der Caritas arbeitende Organisation bekam in ihren angemieteten Verkaufsräumen in der Wehrer Hauptstraße Einkaufsgutscheine im Wert von 500 Euro überreicht. Der Betrag kam beim Kuchenverkauf am Palmsonntag auf dem Kirchplatz zusammen.

Insgesamt zehn Gutscheine à 50 Euro durfte der Teamleiter des Wehrer Tafelladens, Martin Dossenbach, entgegennehmen. Wie Dossenbach den Überbringerinnen der Spende Veronika Jeck, Johanna Burger und Marianne Bader versicherte, werden diese gleichmäßig den vier Teams, die für die Wehrer Tafel arbeiten, zur Verfügung gestellt. Diese können dann die Gutscheine gegen Lebensmittel nach Bedarf eintauschen. Die Unterstützung der Hemma-Gruppe sei zur rechten Zeit gekommen, wie Dossenbach dankbar betonte.

Erinnerung an Schwester Hemma

Rund 15 Frauen und einige Männer zählt die Hemma-Gruppe heute. Entstanden ist die kirchliche Gruppierung nach dem Tod von Ordensschwester Hemma Wegmann. Die Nonne wirkte vor etwa 50 Jahren in Wehr. Sie war die rechte Hand des katholischen Pfarrers, unterstützte beim Religionsunterricht, bei der Vorbereitung von Erstkommunionen und Firmungen und war beliebte Leiterin von Mädchengruppen. Auf Anordnung ihres Ordens musste sie die Stadt Wehr nach einigen Jahren verlassen und wurde nach Rom versetzt. Die Ewige Stadt am Tiber brachte ihr jedoch kein Glück. Sie verunglückte schwer im Straßenverkehr und war fortan an den Rollstuhl gefesselt. Im fortgeschrittenen Alter wurde sie schließlich ins Mutterhaus nach Altötting zurückgerufen.

Nach ihrem Tod fuhren die Wehrerinnen ihrer einstigen Mädchengruppen zum Kloster, feierten dort für die unvergessene Schwester Hemma einen Gedenkgottesdienst und besuchten ihre letzte Ruhestätte auf dem Friedhof in Altötting. Dabei entstand die Idee, sich auch zukünftig regelmäßig zu treffen und Gutes für die Kirche und das Gottesvolk zu tun. Es entstand eine Welle der Hilfe, finanziert durch Kuchenverkäufe, Kirchencafés und Basare. Bis heute erwirtschaftete die Hemma-Gruppe mehrere Zehntausend Euro. Sie ermöglichte damit die Anschaffung von neuen Kirchengesangbüchern „Gotteslobe“ und sorgte für die Ausstattung der Kirchenbänke der St. Martinskirche mit neuen Sitzpolstern. Bereits angespart sind Gelder zur Erneuerung der maroden Heizungsanlage im sanierungsbedürftigen Pfarrzentrum.