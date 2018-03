Wehr Heiße Kohle in Grünabfall Container löste Brand aus

Heiße Kohle in Grünabfall Container löste Brand aus

Unbekannte schmissen heiße Kohle in den Grünabfall Container auf einem Firmengelände. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Wehr – Die Freiwillige Feuerwehr Wehr rückte am Mittwochmittag gegen 15 Uhr in die Breitenmattstraße zu einem Brand aus. Dieser wurde telefonisch gemeldet und betraf einen Grünabfall-Container auf einem Firmengelände. Ursache des Brandes war heiße Kohle, welche durch unbekannte Personen zusammen mit einem Zinkeimer in den Container geschmissen wurden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.