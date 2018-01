Hasel Hauseinbruch durch aufgehebelte Türe

Der oder die Täter gelangten durch aufgehebelte Türe ins Haus und durch ein offenes Fenster wieder hinaus. Es wurde nichts gestohlen.

Hasel – Als ein Hauseigentümer "Auf der Wegscheide" am m Montagabend gegen 22 Uhr nach Hause kam, bemerkte er ein brennendes Licht im ersten Obergeschoss. Dann stellte er fest, dass ein Küchenfenster offen stand. Vor dem Fenster stand ein Stuhl, und Gegenstände vom Fensterbrett lagen auf dem Boden. An der Haustüre wurden Hebelspuren festgestellt. Wie die Polizei berichtet, dürfte die Täterschaft die nur zugezogene Haustüre aufgebrochen haben, um dann über das offene Fenster das Objekt wieder zu verlassen. Nach ersten Feststellungen wurde nichts gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass der Einbruch am Montag zwischen 9.30 und 22 Uhr passiert ist. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666 98-0 entgegen.