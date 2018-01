Wehr Harmonika-Orchester Öflingen setzt auf ein breites Repertoire

Das Harmonika-Orchester Öflingen setzt auf ein breites Repertoire, dass an verschiedenen Veranstaltungsorten gespielt werden Das nächste Konzert ist am 22. April in der Schulsporthalle Öflingen.

Öflingen (kf) Klein, aber fein. Obwohl das Harmonika-Orchester Öflingen aktuell aus nur elf Musikern besteht, sieht sich der Verein um die Vorsitzende Margret Schulze doch gut aufgestellt. Während der Hauptversammlung wurden Überlegungen angestellt, sich in Sachen Konzerte selbst neue Impulse zu geben.

„Können wir nicht jedes Jahr ein Kirchenkonzert geben?“ Die Musiker des Harmonikaorchesters mögen die besondere Atmosphäre in der katholischen St. Ulrich Kirche in Öflingen. Außerdem sorge die Akustik für einen besonderen Klang bei den Konzerten, die das Orchester alle zwei Jahre dort gibt. Und auch die Konzertbesucher kämen offensichtlich lieber in die Kirche, als zu den Konzerten in der Schulsporthalle, mit denen die Kirchenkonzerte im jährlichen Wechsel stattfinden.

Dirigent Thomas Bürgin ist zwar auch ein echter Fan von St. Ulrich, gab aber zu bedenken, dass es Stücke gebe, die nicht in das Repertoire eines Kirchenkonzerts passen. Und natürlich möchte er, dass sich das Orchester musikalisch möglichst breit aufstellt.

Weitere Konzerte im Terminkalender kann sich Bürgin auf jeden Fall vorstellen, besonders gerne in Öflingen oder Wehr. Daher will der Verein auf die Suche nach neuen Auftrittsorten gehen – das alte Feuerwehrgerätehaus, das dem Musikverein Öflingen als Probelokal dient, und das ehemalige Verwaltungsgebäude der Firma Brennet könnten Spielorte sein.

Das nächste Konzert am 22. April in der Schulsporthalle Öflingen ist aber schon fix. So gerne das Harmonikaorchester Öflingen Konzerte gibt, so sehr beklagte Bürgin am Dienstag die ständig steigenden Kosten für die Noten. Für Partitur und Einzelnoten müsse man für das Repertoire eines Konzerts inzwischen bis zu 800 Euro ausgeben, dazu kämen noch die Gema-Gebühren. Diese Kosten müssten erstmal wieder eingespielt werden, um dann einen Gewinn erwirtschaften zu können.

Margret Schulze lobte alle Mitglieder des Orchesters für ihren hervorragenden Zusammenhalt. Dieser habe sich unter anderem gezeigt, als sie im vergangenen Jahr selbst krankheitsbedingt einige Monate ausfiel. Und er zeige sich auch bei den Probenbesuchen. Obwohl es nur so wenige Musiker seien, fehle nur selten mal jemand und so seien sie eigentlich auch bei den Proben immer spielbereit, abgesehen von einer Ausnahme im zurückliegenden Jahr.

Trotz einiger Investitionen ist der Verein auch finanziell sehr gut aufgestellt, wie der Kassenbericht von Simone Oßwald deutlich machte. So konnte sich das Orchester einen neuen Bassverstärker gönnen und außerdem die Instrumente professionell stimmen lassen. Investitionen, die den Kassenstand zwar etwas schrumpfen ließen, aber nicht wirklich für Geldnöte sorgen. Dennoch wurde der Jahresbeitrag für Passivmitglieder nach 15 Jahren mal wieder angehoben. Zehn statt bislang 7,50 Euro müssen Passivmitglieder nun bezahlen. Im Vergleich zu vielen anderen Vereinen sei man da immer noch sehr moderat, so Schulze. Neben der Abstimmung über eine modernisierte Vereinssatzung, die das Finanzamt angemahnt hatte und die einstimmig verabschiedet wurde, standen noch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. Allerdings blieb bei den Neuwahlen alles beim Alten. Die Vorsitzende Margret Schulze, ihre Stellvertreterin Renate Klausmann, Kassiererin Simone Oßwald, Schriftführer Paul Schlageter und Protokollführerin Karin Güll wurden alle in ihren Ämtern bestätigt.

Öflingen wurde 1948 gegründet und zählt elf Aktiv- und 41 Passivmitglieder. Vorsitzende ist Margret Schulze, sie ist per E-Mail (schu.margret@googlemail.com) zu erreichen.