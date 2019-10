Zum zweiten Mal nach 2017 findet vom 11. bis 13. Oktober das Klavierfestival „Tasten“ in Wehr statt. Acht internationale Klaviermeister aus China, Deutschland, Italien, Polen, Russland, Spanien und Tschechien kommen nach Wehr und bieten an drei Tagen Konzerte und Workshops an unterschiedlichen Orten in Wehr und Öflingen an.