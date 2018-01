Wehr Hansjörg Saaler arbeitet seit 50 Jahren bei Landtechnik Schmid

Hansjörg Saaler arbeitet seit 50 Jahren bei Landtechnik Schmid in Wehr. Inhaber Hubert Schmid würdigte diese "außergewöhnliche Leistung".

Wehr (mas) Ein besonderes Jubiläum feierte der Betrieb für Landmaschinen der Familie Schmid: Seit 50 Jahren ist Hansjörg „Blacky“ Saaler als Landmaschinenmechaniker in dem Familienunternehmen tätig. „Das ist eine außergewöhnliche Leistung, die heute fast unmöglich ist“, würdigte Hubert Schmid seinen langjährigen beruflichen Weggefährten und Mitarbeiter. Zum Jahresabschluss des vergangenen Jahres wurde das Dienstjubiläum Saalers betriebsintern gefeiert.

Es war der 1. August 1967 als Saaler seinen Lehrvertrag, der noch im Original erhalten ist, unterschrieben hat. Als Lehrling gehörte er dann zu den ersten Schülern, welche die neue Gewerbeschule in Breisach besucht und dort erfolgreich die Gesellenprüfung abgelegt haben. Seinem Ausbildungsbetrieb hat Saaler fortan die Treue gehalten, zunächst an der Seite von Karl Schmid und heute bei seinem Sohn Hubert Schmid. Einzig während der Wehrdienstzeit war Saaler den Schmids abkömmlich. So wuchs er in den Jahrzehnten seiner Betriebstätigkeiten zu einem geschätzten Mitarbeiter heran, ohne den das Landmaschinengeschäft heute nicht so dastehen würde. „Er hat den Betrieb am Standort buchstäblich mitaufgebaut“, so Schmid, der Saaler zudem für seine Zuverlässigkeit dankte. Auch für Schmid selbst sei Saaler ein guter Ratgeber gewesen, was er hoffentlich auch in den kommenden Jahren noch bleiben werde.