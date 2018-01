Wehr Hallenturnier des FC Wehr vom 19. bis 21. Januar

Das Hallenturnier des FC Wehr ist vom 19. bis 21. Januar in der Seebodenhalle in Wehr. erstmals richtet der Förderverein das komplette Wochenende aus.

Wehr – „Wir haben wirklich Glück, dass Frank Kratzer und Hannes Zwierza so gut vernetzt sind.“ In Zeiten, in denen Hallenfußball eher auf dem absteigenden Ast zu sein scheint, freut sich der Vorsitzende des FC Wehr, Matthias Kaiser, dass das Hallenturnier des FC vom 19. bis 21. Januar wieder viel Zuspruch von allen Seiten erfährt. Von Freitag bis Sonntag wird der Ball in der Seebodenhalle rollen, Aktive, Alte Herren, Menschen mit Behinderung und Jugendliche werden für hoffentlich viele umjubelte Tore sorgen.

Es gibt verschiedene Punkte, die Matthias Kaiser als Gründe für den Erfolg des Turnierwochenendes sieht. Da sind eben die beiden Macher Kratzer und Zwierza, die Jahr für Jahr ihre Kontakte spielen ließen und dadurch viele Mannschaften nach Wehr lotsen. Darunter auch Teams aus dem Raum Freiburg und sogar vom Bodensee und natürlich auch aus der Schweiz. Der TuS Kinzigtal komme mit gleich drei Teams, die dann auch das ganze Wochenende in Wehr verbringen, berichtet Kaiser.

„Da kommen inzwischen viele Freunde und Bekannte zu uns“, macht der FC-Boss deutlich, dass viele Mannschaften kommen, weil die Teilnahme am Turnier des FC Wehr eine Ehrensache für sie ist. Ein Anzeichen für die guten Beziehungen sei auch, dass die Verantwortlichen des FC am Samstagabend nach dem Turnier mit den Mannschaften, die in Wehr übernachten, auch den Nachtumzug und den Eröffnungsball der Wehrer Fasnacht besuchen. Natürlich gehe es um Sport und da gebe es auch den entsprechenden sportlichen Ehrgeiz. Im Vordergrund soll aber der Spaß stehen, betont Kaiser. Sowohl das eine als auch das andere sind Gründe dafür, dass das Teilnehmerfeld auch nicht zu groß sei.

„Die Mannschaften, die zu uns kommen, wollen auch Fußball spielen und nicht nur in der Halle rumsitzen und ewig auf das nächste Spiel warten.“ Deswegen habe jedes Team mindestens vier Spiele, bei Überstehen der Gruppenphase eben auch mehr. Und die Spielzeit betrage zwölf Minuten. Bei anderen Hallenturnieren seien es nur acht oder noch weniger Minuten, so Kaiser. Und das mache dann eben nicht wirklich Spaß. Viele Mannschaften machten sich nach dem Ausscheiden auch nicht gleich auf den Heimweg, sondern blieben noch in der Halle. Das sorge für eine besondere Atmosphäre, die auch bei den Besuchern gut ankomme, weiß Kaiser aus den vergangenen Jahren. „Bei uns ist die Halle eigentlich immer voll.“

Und noch etwas ist dem FC Wehr wichtig. Zum 23. Mal findet am Freitagnachmittag das Diakonieturnier für Menschen mit Behinderung statt. Dieses Turnier sei für die Teilnehmer genauso wichtig, wie jedem anderen Fußballer sein Turnier auch. Deswegen sei das Diakonieturnier auch fester Bestandteil des Hallenturnierwochenendes des FC Wehr, stellt auch Hans-Peter Schlageter, Vorsitzender des Fördervereins des FC, fest. Der Förderverein ist erstmals Ausrichter des kompletten Wochenendes.

Das Wochenende beginnt am Freitag um 14 Uhr mit dem Diakonieturnier. Ab 16.30 etwa wird es Einlagenspiele verschiedener Jugendmannschaften geben, bevor um 18 Uhr die Alten Herren um den Wanderpokal des FC Wehr spielen. Auch ein Team FC Wehr Revival wird wieder mit von der Partie sein, bei der 33. Auflage des AH-Turniers.

Am Wochenende kommen dann die aktiven Kicker zum Zuge. Am Samstag sind dabei Mannschaften aus der deutschen Bezirks- bis Verbandsliga, vergleichbare Mannschaften aus der Schweiz und mit der U19 des FC Freiburg sogar ein Team aus der U19 Oberliga Baden-Württemberg dabei. Am Sonntag sind dann Mannschaften aus den Kreisligen am Start. An beiden Tagen geht es für die Mannschaften auch um Siegprämien von 300 Euro für den Turniersieg, sowie um 200 und 100 Euro für die Platzierten.

Die Spielpläne im Internet: