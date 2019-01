Es war im August 2013, als der Wehrer Gemeinderat die Teilnahme am European Energy Award beschloss. Drei Jahre dauert in der Regel der ganze Prozess bis zur Zertifizierung – nicht so in Wehr. Hier sind mittlerweile fünf Jahre vergangen, aber die notwendigen Energie-Punkte bei weitem noch nicht erreicht.

Bei den Bürgern sind die Maßnahmen des EEA noch gar nicht angekommen. Da gab es beispielsweise im vergangenen Jahr eine Ausstellung mit einem Beratungsabend zum Thema Energiewende und Solarenergie – und kein einziger Bürger kam.

Woran liegt's? Vordergründig am Bereich Öffentlichkeitsarbeit, wo die notwenigen Soll-Punkte nicht eingefahren wurden. Der Hauptgrund ist aber ein anderer und er ist viel schwerwiegender: Der Leitgedanke des EEA wird in Wehr auch nach fünf Jahren noch nicht gelebt. Klimaschutzprojekte werden nur umgesetzt, wenn es auch genügend Fördergelder gibt.

Beispiel: Die Beleuchtung der Stadthalle. Im täglichen Kerngeschäft der Stadtverwaltung scheint der EEA aber kaum eine Rolle zu spielen. Während in Bad Säckingen seit Jahren ein Elektrobus als Citybus durch die Straßen rollt, wird in Wehr die Anschaffung eines alten Diesels als Ersatz für den Bürgerbus vorgeschlagen.

Anderes Beispiel: Carsharing. Statt – wie sogar von einem Stadtrat vorgeschlagen! – eine solches Angebot im am Ortsrand gelegenen Öflinger Neubaugebiet "Breit" zu schaffen, ist das Wehrer Carsharing-Auto beim Rathaus stationiert und wird kaum von Bürgern genutzt. Die Folge: Die meisten Familien, die in das Gebiet "Breit" ziehen, werden auf ein zweites Auto nicht verzichten können. Wer Vorreiter in Sachen Klimaschutz sein will, darf nicht so halbherzig handeln.