Vier ambitionierte Hobbywanderer aus Wehr überquerten die Alpen in einer wahrhaft unglaublichen Art. Der ursprüngliche Plan der Enkendörfler Laufgruppe „Stegge Buebe“ war es, die berühmte Alpenüberquerung, die sogenannten "E5", zu meistern.

Schon am Startpunkt in Gmund am Tegernsee in den Bayerischen Voralpen warfen sie diesen Plan über den Haufen und befragten Einheimische, welche Strecke die beste und die schönste Tour zur Alpenüberquerung wäre. Herausgekommen ist, dass sie schon am ersten Tag mit 30 Kilometer Tagespensum, mehr als das doppelte der normalen Strecke wanderten, und mit 3000 Höhenmetern ein mehrfaches der Höhenmeter bewältigten. Damit überschritten sie massiv die Norm, welche normalerweise auf dem E5 gemeistert werden muss.

Schönste Route geht vor

Die Gruppe war begeistert und fit. Sie wollten nun so viel wie möglich wandern und abends eine Übernachtungsmöglichkeit finden, das war ihr Ziel. So ging es weiter. Aus der Traditionstour E5, wurde eine einzigartige Empfehlungstour von Hüttenwirten und Einheimischen.

Die Wandertour führte über den Karwendel, die Tuxer Alpen und die Zillertaler Alpen bis nach Meran in Südtirol. Herausgekommen ist eine unglaubliche Laufleistung von 180 Kilometer und 18 000 Höhenmetern in nur sieben Tagen. Los ging es mit dem Tagespensum von 25 bis 30 Kilometer und 2500 bis 3000 Höhenmetern, täglich zwischen 7 und 8 Uhr in der Früh, dann wurde bis abends um 20 Uhr mit Pausen marschiert. Unterwegs gab es nicht viel zu Essen.

Wichtig war es, täglich fünf bis sieben Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Auf den Hütten gab es abends einfache aber nahrhafte Mahlzeiten. Massenlager mit bis zu 40 Betten oder Mehrbettzimmer mit Stockbetten waren die Regel. Oft war nur eine Katzenwäsche möglich, da das Wasser begrenzt war. Den Luxus einer Dusche gab es nur am Anfang der Tour am Tegernsee in Bayern und am Ende der Tour in Meran in Südtirol.

Hoch auf fast 3000 Meter

Das Marschgepäck mit allem Nötigsten betrug etwa acht bis zehn Kilometer pro Person. Es war sehr wichtig so minimalistisch wie möglich zu packen, um die äußerst anstrengenden Tagestouren bewältigen zu können. Eine besonders einzigartiges Erlebnis war es, die Friesenbergscharte (2972 Meter hoch) in den Tuxer Alpen zu überqueren. Dabei mussten acht Stunden über Klettersteige, Steine und Geröll gegangen werden. Kritisch wurde es deshalb, weil ein Gewitter aufzog und erst im letzten Minute die Hütte erreicht werden konnte.

Durch den Hochgebirgs-Naturpark

Besonders beeindruckte auch der Hochgebirgs-Naturpark in den Zillertaler Alpen in Tirol. Das gemeinschaftliche Erlebnis, die wunderschöne Alpenlandschaft, das gute Wetter, die Gastfreundlichkeit und die Hilfsbereitschaft der Leute auf der gesamten Strecke wurden als unbeschreiblich bereichernd empfunden. Die Gruppe überstand diese große Herausforderung ohne größere Blessuren und kam am vergangenen Wochenende in Meran in Südtirol an, wo sie sich einen verdienten Ruhetag zur Erholung gönnten.

