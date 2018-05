Wehr Gute Laune mit Fußball, Musik und Rettichen

er Musikverein Öflingen feiert sein 46. Rettichfest, und viele hundert Gäste feiern mit.

Das Rettichfest des Musikvereins Öflingen (MVÖ) ist ein Pflichttermin für die meisten Öflinger und auch viele Gäste aus der Umgebung. Zum 46. Mal lud der MVÖ am Samstag und Sonntag zu seinem Fest, das mit Sport, Musik, kulinarischen Höhepunkten und viel guter Laune alle Sinne anspricht. Und viele hundert Besucher folgten der Einladung.

Pünktlich um zwölf Uhr wurde das Fest am Samstag angepfiffen. Angepfiffen, weil das Fest nämlich zum 20. Mal mit dem Rettichpokal begann. Zehn Teams befreundeter Vereine traten an, um einen der wichtigsten Titel im Fußball zu erringen. Nicht unbedingt, weil es dabei um große sportliche Meriten geht, sondern mehr, weil es wohl nur selten beim Fußball so unterhaltsam zugeht. Die Finalisten der Schlossgeisterzunft Wehr und der Rhy-Wehra-Schränzer hatten schon vor dem Anpfiff des Endspiels viel Spaß miteinander und nachdem sich die Geister nach Penalty-Shootout durchgesetzt hatten, ging es immer noch sehr lustig weiter. Zwei reine Frauenteams spielten ihren Titel ebenfalls untereinander aus. Die Trachtenkapelle Aitern setzte sich gegen die Frauen des MV Hochdorf durch.

Musik ist natürlich das Hauptkennzeichen beim Fest eines Musikvereins. Und auch der MVÖ lässt sich da nicht lumpen. Jedes Jahr wird eine Gastkapelle eingeladen, beherbergt und bewirtet. Im Gegenzug spielt die dann am Samstagabend und Sonntagvormittag für die Gäste in der Halle. In diesem Jahr war die Bürgerkapelle Untermais aus Meran in Südtirol zu Gast. Die ließen sich derweil von MVÖ-Koch Bertram Hinnenberger und seinem Küchenteam mit allerlei Leckereien verwöhnen.

Und natürlich gibt es kein Rettichfest ohne Rettiche. Abseits des Festtrubels waren Ralf Pogalzky und Marco Griener fleißig dabei, die würzigen Rettiche in kleine Spiralen zu verwandeln. „Die Qualität ist in diesem Jahr nicht so gut, wie wir erwartet hatten“, stellte Pogalzky kritisch fest. Das ist höhere Gewalt. Ansonsten zeigten sich beim MVÖ aber alle zufrieden mit dem Rettichfest 2018. „Es war eine Menge los und wir sind sehr glücklich über den Zuspruch“, resümierte die MVÖ-Vorsitzende, Ilona Kunzelmann, bei einem Blick durch die gut gefüllte Öflinger Schulsporthalle.