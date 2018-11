Wehr Großbrand im Wehra-Areal: Polizei rät, Fenster geschlossen zu halten

In der Nacht zum Donnerstag bricht im Gewerbezentrum ein Feuer aus. 90 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Bevölkerung wird gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Witterung hat gewechselt, so dass der Rauch nun nach unten gedrückt wird und in Richtung Stadt und Wohngebiete zieht. Die Warnung erfolgt aus Vorsorgegründen. Die Feuerwehr überwacht mit Messungen die Grenzwerte.