Nach nunmehr 13 Monaten Bauzeit geht der erste Bauabschnitt der umfangreichen Sanierung der Breitmattstraße dem Ende entgegen: Am Dienstag wurde die letzte Asphaltschicht aufgebracht, damit sind nun nur noch Feinarbeiten auf dem etwa 250 Meter langen südlichen Abschnitt der Straße zu erledigen. Beispielsweise müssen noch die Markierungen der Parkflächen eingezeichnet werden und die Straßenlampen montiert werden. Die Freigabe der Straße ist in etwa drei Wochen, teilte Bürgermeister Michael Thater mit. Er kündigte an, dass sich der Gemeinderat in einer seiner nächsten Sitzungen mit dem Projekt befassen werde. Dann solle auch über den Fortgang der Arbeiten auf dem zweiten Bauabschnitt entschieden werden. I