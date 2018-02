Öflingen Glockenstuhl-Sanierung in Öflingen als besondere Herausforderung

Der Glockenstuhl der Öflinger Kirche St. Ulrich wird zur Zeit restauriert. Zimmermeister Kilian Bühler gibt Einblick in die Sanierungsschritte.

Öflingen – Für viele verborgen wurde in den vergangenen Wochen im Turm der Pfarrkirche St. Ulrich in Öflingen gehämmert und gebohrt. Der Grund liegt schon etwas zurück: In einer Sandsteinrosette am Kirchturm hatte sich ein Teil gelöst und drohte auf das Kirchendach zu fallen und dieses durchzuschlagen. In einem ersten Schritt wurde dieses sofort gesichert und soll später bei der Außensanierung des Kirchturmes wieder sicher verankert werden.

Doch zunächst ging es darum, die Ursache zu finden. Dazu gab es mehrere Untersuchungen vor Ort durch das Bauamt der Erzdiözese Freiburg und das Statikbüro Kremp aus Freiburg. Dabei wurde festgestellt, dass möglicherweise der Glockenstuhl im Kirchturm das Problem ist. Der Glockenstuhl ist ein Bauteil, dass innerhalb eines Kirchturm praktisch für sich steht. An ihm hängen die Glocken und sollen beim Läuten so schwingen, dass einerseits die Glocken den gewünschten Glockenschall bringen, andererseits sich diese Schwingungen nicht auf das Mauerwerk übertragen. Die Herstellung eines Glockenstuhles war schon immer eine besondere Herausforderung der Zimmererarbeit. Der Glockenstuhl in Öflingen ist mittlerweile 106 Jahr alt und war, wie Zimmerermeister Kilian Bühler erklärt, eine hervorragende Arbeit. Er wurde mit den Mitteln gebaut, die damals den Zimmerleuten zu Verfügung standen. Das waren zum Beispiel auch die Bauklammern, wie sie damals verwendet wurden.

Bei einer genauen Untersuchung per Lasermessung während des Läutens der Glocken stellte sich heraus, dass der Glockenstuhl im Laufe der Zeit eine größere Schwingungen aufweist, wie dies im Normalfall gefordert ist. Dadurch können sich die Schwingungen auf das Mauerwerk übertragen.

Es gab dann zwei Möglichkeiten – entweder den bestehenden Glockenstuhl zu sanieren oder einen neuen einzubauen. In Zusammenarbeit des Erzbischöflichen Bauamts und dem Statikbüro wurde dann entschieden, dass aufgrund des guten Zustandes des bestehenden Glockenstuhles eine Sanierung vorgezogen wird. Dabei wurde geplant, dass Glockenstuhl in Etappen von unten nach oben durch spezielle Stahlverbindungsteile stabilisiert wird. Dazu wurde die Wehrer Firma Bühler Holzbau hinzugezogen, die schon bei mehreren Kirchensanierungen beauftragt wurde.

Das Statikbüro Kremp plante die Verbindungsteile und danach gab es einen Ortstermin um mit der ausführenden Firma die Machbarkeit zu überprüfen. Die Metallteile wurden dann von der Wehrer Firma Zimmermann Stahlbau hergestellt und die Zimmerleute der Firma Bühler konnten beginnen.

Diese musste zunächst die Metallbauteile an die jeweilige Einsatzstelle bringen, was zunächst eine Muskelarbeit war. Es mussten immerhin zwei Tonnen Stahlteile über die schmalen Treppen hinaufgetragen werden. Dann mussten zum Teil Arbeitsplattformen erstellt werden damit überhaupt fachmännisch und sicher gearbeitet werden konnte. Dazu mussten Bodenteile und Treppenteile vorübergehend entfernt werden.und Arbeitsgerüste aufgestellt werden.

Dann wurde jedes Stahlteil exakt angerissen und diese durch passgenaue Bohrungen mit Verbindungsbolzen verschraubt und gesichert. Seit gestern ist die erste Baustufe fertig und es steht eine neue Laser-Vermessung an. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, wird der nächsten Baustufe der obere Bereich des Glockenstuhl in gleicher Weise saniert. Ist diese Arbeit abgeschlossen, wird der Kirchturm eingerüstet und der Kirchturm wird von außen saniert. In diesem Zusammenhang wird dann auch das lockere Sandsteinteil wieder sicher eingesetzt. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich nach heutiger Schätzung auf 350 000 Euro.

Zimmermeister Kilian Bühler betonte, dass dieser Auftrag für ihn eine besondere Herausforderung war und er dabei viel gelernt habe. Doch er konnte auch ungeheuer viel von der Erfahrung seines Vaters Berthold Bühler profitieren, der in seiner Leidenschaft für kirchliche Bauwerke zu jeder Zeit mit Rat zur Verfügung stand. Erfreut zeigte sich Bühler auch über die gute Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem Erzbischöflichen Bauamt und dem Statikbüro Kremp.