von Karl-Wilhelm Frommeyer

Nach langer Pause läuten seit Freitagabend die Glocken der evangelischen Kirche in Wehr wieder. Eine Expertenuntersuchung des Kirchturms der Friedenskirche in Wehr hatte ergeben, dass es Risiken für die Bausubstanz gab. Grund waren die Vibrationen, die beim Läuten der Glocken entstehen und von der Aufhängung der Glocken im Glockenstuhl aus Stahl praktisch ungedämpft auf den Turm übertragen wurden.

Die Glockensachverständigen der Evangelischen Landeskirche in Baden mit Sitz in Karlsruhe legten der Kirchengemeinde in Wehr nahe, einen hölzernen Glockenstuhl installieren zu lassen. Der Auftrag wurde noch im vergangenen Jahr erteilt. Mitte Februar wurde der bisherige Glockenstuhl abgebaut, im März der neue Glockenstuhl aus massiver Eiche installiert.

Evangelische Kirchengemeinde Die Evangelische Kirchengemeinde Wehr und Öflingen entstand im Jahr 2014 aus den Kirchengemeinden in Wehr und Öflingen. Sie umfasst etwa 2600 Gemeindeglieder in beiden Ortsteilen. Gottesdienste werden regelmäßig in der Christuskirche (Öflingen) und der Friedenskirche (Wehr) gehalten.

Die Experten erwarten, dass der Klang der Glocken mit der Aufhängung in Holz statt in Stahl angenehmer klingen wird. Die Wehrer können sich jetzt selbst ein Urteil bilden. Allerdings werden zunächst nur vier Glocken aktiv, da an der zweitgrößten noch eine Reparatur erforderlich ist.

Für ein dauerhaft gebäudeschonendes Läuten ist auch die Steuerung der elektrischen Läutemotoren wichtig. Es werden zwar die bisherigen Antriebe weiterverwendet, aber die Steuerung erfolgt digital und „sanft“. Wer die mächtigen Glocken aus der Nähe gesehen hat, kann sich da ein sanftes Verhalten kaum vorstellen.

Eine solche Renovierung erfolgt nicht kostenfrei, wie der Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Lutz Jacobi, dazu mitteilt. Der hohe fünfstellige Betrag wird von der Landeskirche nur zu einem Bruchteil bezuschusst, einen großen Teil muss die Kirchengemeinde selbst aufbringen. Spenden für diesen Zweck sind sehr willkommen. Zur Abschirmung des hölzernen Glockenstuhls gegen Regenwasser bei starkem Wind wäre ein Schutz wünschenswert, dafür wird noch ein Sponsor gesucht.