von Ernst Brugger

Aktuelle und umfangreiche Themen kennzeichneten die mehr als vierstündige Hauptversammlung des Angelsportverein Wehr (ASV) am Samstagabend im Vereinsheim. Vorsitzender Winfried Eckert blickte schon auf 2021, wo der ASV das 50-jährige Bestehen feiert. Außerdem informierte er ausführlich über die Planung zur eventuellen Stilllegung des seit Ende des 19. Jahrhunderts existierenden Industriekanals (Gewerbekanal) sowie die im kommenden Frühjahr beginnende Sanierung mit der kompletten Entleerung des Wehra-Stausee durch die Schluchseewerk AG.

Beide Projekte gehören zu wichtigsten Fischgewässer des Vereins. Dessen Einzugsgebiet erstreckt sich von der Meier-Säge im mittleren Wehratal über den Wehra-Stausee bis hin zur Wehramündung in den Rhein. Besonders das Abfischen und die Verwertung des gesamten Fischbestandes vor der Entleerung des Stausee sei für den ASV ein Riesenaufwand und große Herausforderung.

Wichtiges Laichgewässer

Neu geregelt worden seien bereits die Wasser-Rahmen-Richtlinien ab dem ehemaligen Stauwehr der Firma Dreiländereck bis zum Wehra-Stausee, unter Berücksichtigung der Wehra als wichtiges Laichgewässer. Hier müsse nun eine Durchgängigkeit durch das Stadtgebiet hergestellt werden, wofür die Stadt zuständig sei, erklärte Eckert.

Neben den aktuellen Themen standen auf der Tagesordnung auch Ehrungen. Allen voran die von Thomas Grether und Reinhold Zirkenbach, die seit 40 Jahren im Verein sind. Grether war in dieser Zeit auch 15 Jahre Vorsitzender, hatte zuvor schon andere Ämter im Vorstand und ist bereits Ehrenmitglied. Außerdem wurden Thomas Laleike (20 Jahre), Ruben Albiez, Werner Bacherle, Alexander Bachmann, Nikolai Fleischauer, Markus Götte und Manfred Meier (je zehn Jahre) ausgezeichnet.

Verein investiert viel

Bei der einzigen Wahl wurde der für das Fischräuchern zuständige Vitali Pavlov nun als Beirat in den Vorstand hinzugewählt. Für 2019 zog Winfried Eckert eine insgesamt positive Bilanz. Der Verein habe viel investiert. So hätte man einen Heißräucherofen, einen Brutschrank für Laichfische und einen Fischtransportbehälter angeschafft. Ein weitere große Anschaffung sei eine Hilfseinrichtung zum Ausnehmen und Säubern der Fische gewesen.

Das erfolgreiche Fischerfest und die Fischverkäufe an Ostern und zu Weihnachten sowie die 1. Mai-Bewirtung und die Teilnahme am Enkendorfmarkt, so der Vorsitzende, seien eine gute Basis für die Anschaffungen gewesen. Diese und auch andere Aktivitäten, wie die Bach- und Stauseeputzete sowie das Kinderferienprogramm, würden auch 2020 wieder im Terminkalender stehen.

Über den Zuchtverlauf und die unterschiedlichen Wassertemperaturen in den sechs Zuchtweihern beim Vereinsheim berichtete der für die Fischzucht zuständige Thomas Grether. Gewässerwart Andreas Schmitz gab ebenfalls einen Einblick zu den unterschiedlichen Temperaturen in den anderen Fischgewässer, welche bei Hitze- und Regenperioden starke Schwankungen aufweisen würden.

Der Verein Der Angelsportverein Wehr wurde 1971 gegründet und zählt derzeit 180 Mitglieder, darunter 14 Jugendliche. Vorsitzender ist seit 13 Jahren Winfried Eckert. Weitere Informationen im Internet (www.asvwehr.de).

Jugendwart Andreas Gallmann informierte über die umfangreiche Aktivitäten in der 14-köpfigen Jugendabteilung. Der schon jahrzehntelang waltende Kassenwart Waldemar Albiez gab einen ausführlichen Einblick in die Vereinskasse. Das belegte Minus für 2019 resultiere aus den hohen Anschaffungskosten, wie sie Vorsitzender Eckert erwähnte, so Albiez. Revisor Günter Hierholzer bestätigte die korrekte und exakte Belegführung des Kassierers.

Bürgermeister Michael Thater erhielt daraufhin die einstimmige Entlastung des Gesamtvorstandes. Das Stadtoberhaupt würdige zuvor die enge und gute Zusammenarbeit mit dem ASV. Dies sei auch notwendig, da die Gewässersituation in der Wehrastadt für beide Parteien große Bedeutung habe – „und der ASV leistet viel“, unterstrich Thater.