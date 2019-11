von Maria Schlageter

Es ist eigentlich ein logischer Schritt, auch wenn man bisher eher von zögerlichen Schrittchen sprechen kann: Die Zusammenarbeit zwischen Handel, also der Servicegemeinschaft Wehr (SGW) und der Stadt Wehr. Doch jetzt, speziell im Hinblick auf das Brennet-Areal, zeigten sich beim gemeinsamen Herbsthock am vergangenen Mittwochabend beide Seiten gewillt noch mehr Synergien zu schaffen. Immerhin: Bei der Veranstaltung, zu der die SGW traditionell alle Stadträte einlädt, waren mit Bürgermeister Michael Theater vier Gremiumsmitglieder anwesend – so viele wie selten zuvor.

Das gemeinsame Ziel wurde dabei recht deutlich formuliert: Die innerstädtische Entwicklung muss weiter voran getrieben werden. Obgleich Wehr für eine mittelgroße Stadt „nicht so schlecht da steht“, wie von der SGW immer wieder betont wurde.

Der besondere Knackpunkt wird in den kommenden Monaten und Jahren wohl die Anbindung des Brennet-Areals an die Innenstadt im Bereich der Krone sein. Im Detail geht es darum den Einzelhandel mit den Geschäften in der Hauptstraße räumlich besser zu verzahnen. Einkaufen in Wehr soll so nicht nur rein zweckmäßig sein, sondern zum „Erlebnis“ werden, wie SGW-Vorsitzender Peter Hofmeister Herbsthock verdeutlichte.

Gelungenes Einkaufserlebnis

Dass es für ein gelungenes „Einkaufserlebnis“ mehr braucht als ein ideal gestalteter Übergang zwischen Kronenparkplatz und Brennet-Areal, wurde in der Diskussion aber ebenso schnell deutlich. Denn die Hauptstraße ist nicht immer eine Wohlfühlzone, die zum Flanieren und Bummeln einlädt. Kritik gleich von mehreren Seiten: Der hohe Auto-Verkehr, mangelnde Fahrradwege oder die wenigen Spielplätze für Kinder waren die hauptsächlichen Punkte, wo die Anwesenden Verbesserungspotential sehen.

Dabei sind dies wahrlich keine neuen Einsichten: Schon 2012 hatte eine Stadtplanungsbüro die lange Struktur der Hauptstraße, die Verkehrssituation und teilweise die Fassaden negativ bewertet. Nun soll das Problem mit gebündelten Kräften von Stadt und SGW angegangen werden. Die erste Klausur ist für kommendes Frühjahr angesetzt.

Nikolausmarkt als Sorgenkind

Außerdem will man ein weiteres „Sorgenkind“ unter die gemeinsamen Fittiche nehmen: Den Nikolausmarkt. Zwar freute sich Stephan Ruthe über zahlreiche Anmeldungen für die diesjährige Ausgabe, allerdings ist vielen das Erscheinungsbild seit Jahren ein Dorn im Auge. Wie Ruthe bekannt gab, gibt es Überlegungen für einheitliche Buden. Allerdings bräuchte es für die Lagerung, sowie für den Auf- und Abbau die Hilfe des städtischen Bauhhofs. Auch diesbezüglich soll eine gemeinsame Lösung angestrebt werden.

Die Servicegemeinschaft

Die Servicegemeinschaft Wehr (SGW) wurde 1968 gegründet. Sie vertritt und fördert die Interessen der Gewerbebetreibenden in Wehr. Die SGW ist vor allem bekannt als Ausrichter von Veranstaltungen wie dem Nikolausmarkt oder dem Stadtfest „Sommer in Wehr“. Vorsitzender der SGW ist Peter Hofmeister.

