Gemeindevollzugsdienst erwischt Kiffer auf dem Parkdeck

Am Dienstagnachmittag überprüfte der Gemeindevollzugsdienst das Parkdeck in der Talstraße und nahm Cannabisgeruch wahr. Man ging dem Geruch nach und sichtete eine Gruppe junger Leute, die sofort in alle Richtungen davonstoben.