von sk

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die Wehrer Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der SPD:

Die SPD in Wehr setzt sich für einen neuen Weg in den Pflegeeinrichtungen ein. Wir wollen die vorhandenen Plätze in Wehr deutlich erhöhen. Weitere Anbieter sollen den gestiegenen Bedarf nach Pflegeplätzen und Betreuungseinrichtungen mit abdecken. Neben der Bürgerstiftung sehen wir klar das dringende Erfordernis für neue Angebote. Ortsnahe Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen sind unser Ziel. Wir sehen eine moderne Internet- und Mobilfunkanbindung für Wehr als dringend verbesserungswürdig an. Ein flächendeckender Glasfaserkabelanschluss muss an jedes Haus verlegt werden. Die Lücken sind in der Gesamtstadt zu schließen. Gleichzeitig muss Vorsorge getätigt werden, dass so schnell wie möglich mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G eine zeitgemäße Versorgung entsteht. Städtische Liegenschaften sind dazu prädestiniert. Wir wollen für die Stadt Wehr im Wohnungsbau neue Möglichkeiten schaffen. Bezahlbarer Wohnraum bleibt unser Ziel. Eine mehrgeschossige Wohnbebauung als Eigentum oder Mietwohnung ist unsere Präferenz. Dabei sind private Wohnbauvorstellungen stärker zu berücksichtigen. Nicht jedes neue Wohngebiet muss alleinig von Seiten der Stadt realisiert werden. Wir respektieren die Interessen der Eigentümer von brachliegenden Liegenschaften. Eine Nachverdichtung ist zu prüfen. Die SPD-Kandidaten stehen für eine städtische Neuüberplanung. Eine zukunftssichere Entwicklung der Gesamtstadt setzt neues Denken voraus. Bei der Gesundheitsversorgung angefangen, sehen wir Bedarf bei Handel und Industrie gleichwertig wie einem modernen ÖPNV, der Freizeitgestaltung sowie den Angeboten für unsere nachwachsenden Generationen. Die städtischen Angebote, wie Freibad, Mediathek oder Jugendhaus, sind weiterhin eine Pflichtaufgabe. Die ortsnahe berufliche Weiterbildung muss wieder verstärkt beachtet werden. Wehr muss sich als Kulturstadt wieder einen Platz als Bildungsstadt erarbeiten. Die VHS bietet dazu beste Voraussetzungen. Weitere Kooperationsformen mit Institutionen der beruflichen Weiterbildung sind auch interkommunal realisierbar. Wir als SPD denken Bildung von der frühkindlichen Phase bis hin ins Seniorenalter.

