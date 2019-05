von sk

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die Wehrer Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der Grünen:

Unser Verkehrskonzept: Gehen zu Fuß muss sicherer werden durch optische und bauliche Maßnahmen, u.a. für Kindergartenkinder und Schüler. Ebenso wollen wir Fahrrad fahren attraktiver machen durch Ausweisung und Markierung von Hauptwegen für Schüler und Pendler. Verkehrs-beruhigte Zonen bzw. Tempo 30 sind wichtig für die Verkehrssicherheit. Ein besonderer Augenmerk gilt der gefährlichen Verkehrssituation in der Hauptstraße. Langfristiges Ziel ist Schaffung einer Fußgängerzone. Nachhaltiges Bauen muss in Wehr noch mehr in den Focus rücken; d.h. ressourcen- und flächensparend. Am Bau des Kindergartens mit Familienzentrum in der Georg-Kerner Str. kann man sehen, wie sich umweltbewusstes Bauen mit Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen lässt. Das integrative Konzept von Wohnen, Kinderbetreuung, Familienzentrum mit multifunktionalen Räumen zeigt, wie sinnvoll es ist, Nutzbarkeit mit Wohnen zu verknüpfen und so Synergien zu schaffen. Wir Grüne stehen hinter den Wehrer Schulen. Wehr ist ein guter Schulstandort. Alle Schulen sind in gutem baulichen Zustand und gut ausgestattet. Das soll so bleiben. Wir wollen erreichen, dass die Bürger sich mit ihrer Schule identifizieren können. Dazu gehört es, sich für Kontinuität einzusetzen. Die Realschule neuen Typs unterstützen wir, sie wird die zukünftige Schulform sein. Ziel ist es, dass Wehrer Kinder auf Wehrer Schulen gehen. Sozialer Wohnungsbau: Bei der Vergabe von gemeindeeigenen Grundstücken sollen vorzugsweise solche Bauträger zum Zuge kommen, die Gebäude für den sozialen Wohnungsbau errichten. Die Neuerschließung von Baugebieten ist auf das Notwendigste zu beschränken. Stattdessen sollen, in enger Abstimmung mit den jeweiligen Grundstückseigentümern, Baulücken zur Bebauung freigegeben werden. In Neubaugebieten muss auf ökologische Standards geachtet werden. Unsere Vision ist eine bessere Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, sei es eine Aufwertung der Bahnstation Brennet im Rheintal oder eine Reaktivierung der Wehratalbahn. Was heute vielleicht nicht möglich erscheint, wollen wir zukunftsorientiert weiterverfolgen. Jeder Schritt zur Reduzierung des Individualverkehrs erhöht die Lebensqualität der Stadt. Alternativen zum Individualverkehr muss ausgebaut und bewusst Vorrang eingeräumt werden.

