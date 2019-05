von sk

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die Wehrer Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der Freien Wähler:

Die Freien Wähler sind eine starke, parteiunabhängige, kommunalpolitische Kraft. Deshalb werben wir bei der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 um Ihre Stimmen. Seit Jahrzehnten stehen wir mit unseren lokal verwurzelten Kandidatinnen und Kandidaten für eine verantwortungsvolle, sachorientierte Politik in unserer Stadt. Die Freien Wähler haben immer ein Ohr für Ihre Wünsche und Sorgen. Wir setzen uns für Sie ein und sind für Sie erreichbar. Unsere lokale Kompetenz in Wehr und Öflingen ist unschlagbar. Gewerbe, Arbeitsplätze, Zukunft: Zur Erhaltung der Arbeitsplätze unterstützen wir die Industrie und das Gewerbe in Wehr. Durch die Erschließung, bedarfsorientierter Baugebiete sollen die Grundlagen für die Ansiedelung neuer Industrie- und Gewerbebetriebe sowie neuer Dienstleister geschaffen werden. Sehr wichtig zur Erhaltung der Arbeitsplätze ist der schnelle Ausbau des Glasfaser-Internets. Wir unterstützen die Energiewende, eine zukunftsweisende Umweltpolitik, sowie die Landwirtschaft. Verkehr, Energie und Umwelt: Wir fordern die unverzügliche Realisierung der A98 und wollen eine effiziente Verkehrsanbindung an den Großraum Basel z.B. durch die Regio-S-Bahn. Dafür sind die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke, eine engere Taktung der Busfahrpläne und ausreichend Buskapazitäten nötig. Daher befürworten wir weiterhin die Freihaltung der Wehratal-Bahntrasse. Wir unterstützen den Bürgerbus in Wehr und streben eine bessere Auslastung durch zeit- und bedarfsgerechte Fahrpläne an. Schulen, Bildung und Jugend: Wir beabsichtigen in unserer Stadt Schulen mit einem breiten, verlässlichen Bildungsangebot anzubieten, damit möglichst viele Kinder nicht in andere Städte pendeln müssen. Wir sorgen für den Erhalt unserer sehr guten Kindergärten und fördern den Aufbau des neuen Familienzentrums. Wir unterstützen die Jugend-Angebote und sind offen für neue Ideen. Sichere Schulwege sind unerlässlich, daher muss die Verkehrssicherheit immer wieder überprüft werden. Innenstadt, Medizinische Versorgung, Lebensqualität: Unsere Vision ist eine attraktive Einkaufsstadt mit Geschäften, Dienstleistern, kostenfreien Parkplätzen, öffentlichem Nahverkehr und weiterem Ausbau der Radwege. Wir fordern ausreichend medizinische Versorgung und eine Anpassung der Bürgerstiftung an den tatsächlichen Bedarf. Zur Sicherung der Lebensqualität benötigen wir gute Naherholungsgebiete entlang der Wehra und am Rhein, sowie ein breites Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebot.

