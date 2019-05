von sk

Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die Wehrer Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der FDP:

Informieren: Damit Entscheidungen besser akzeptiert und verstanden werden wollen wir mehr Offenheit und Transparenz der Gemeindepolitik – besonders in öffentlichen Sitzungen und Bürgerversammlungen. Keine unnötigen Prozesse führen – lieber mit den Parteien durch Mediatoren einen Kompromiss suchen. Weniger Gutachten in Auftrag geben. Fördern: Damit wieder mehr Leben in unsere Stadt kommt wollen wir, dass Händler, Investoren, Handwerker, Bauherren, Existenzgründer und Unternehmer in jeglicher Hinsicht aktiv unterstützt werden. Wirtschaftsförderung soll nicht nur auf dem Papier stehen, sondern durch eine kompetente Person in der Verwaltung stattfinden. Wiedereinführung der Wehrer Wirtschaftsgespräche mit den örtlichen Akteuren. Gesundheit: Einbezug aller Akteure für die Ärzte- und Gesundheitsversorgung in unserer Stadt. Dabei denken wir auch an die Unterstützung von Organisationen der Alten- und Gesundheitspflege. Verkehr und Kommunikation: Verbesserung der Verkehrsanbindung Bahnhof Brennet und der Busanbindung in die Stadt. Zustand und Nutzung des Bahnhofes Brennet verbessern -Visitenkarte – Bürgerbus Konzept überprüfen und den Bedürfnissen der möglichen Nutzer anpassen. Glasfaser für schnelles Internet massiv ausbauen. Schulen: Schulpolitik langfristig planen und anlegen. Ansehen und Vertrauen in die vorhandenen Einrichtungen durch Personal, Sachinvestitionen und Veranstaltungen wieder herstellen. Keine Kurzschlussbeschlüsse mehr fassen.

