Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai bestimmen die Wehrer Bürger, welche Kandidaten ihre Interessen in den nächsten fünf Jahren im Gemeinderat vertreten sollen. Als Entscheidungshilfe hat die SÜDKURIER-Redaktion Parteien, Wählervereinigungen und Listen aufgefordert, fünf Gründe zu nennen, warum Bürger deren Kandidaten wählen sollen. Hier die Argumente der CDU:

Die CDU ist die Partei, die aus einer langen Tradition das Erreichte bewahren möchte. Wir sind aufgeschlossen für Neues, denn die Gesellschaft verändert sich immer schneller. Wir übernehmen Verantwortung für die Entwicklung unserer Stadt. Die Stadt Wehr sowie Öflingen lebt vom Mittelstand. Wir werden auch weiterhin die Rahmenbedingungen schaffen für eine nachhaltige Stärkung der Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung. Wir setzen uns für die Ausweisung neuer Gewerbegebiete ein sowie werden wir weiterhin den Einzelhandel in der Innenstadt stärken. Die CDU setzt sich für eine moderne Verkehrsinfrastruktur ein. Dabei spielt für uns der öffentliche Nahverkehr, insbesondere die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke, aber auch eine durchgängige Realisierung der Autobahn A 98 von Lörrach bis Lauchringen eine zentrale Rolle. Das kulturelle Leben in unserer Stadt zeichnet sich durch die Vielfältigkeit aus. Es gibt hier in Wehr und Öflingen viele kulturelle und sportliche Vereine, Fördervereine der städtischen Einrichtungen, die zur Lebensqualität beitragen. Wir fördern das Engagement im Verein und Ehrenamt für eine lebendige Stadt.

