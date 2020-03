von Michael Gottstein

Die Musik der Romantik dominierte das 19. und mit ihren späten Ausläufern auch noch das frühe 20. Jahrhundert. Aus diesem breiten Repertoire hatte der Organist Giuseppe Raccuglia fünf Werke ausgewählt, die für die Romantik in Italien, Frankreich und Deutschland standen. Etwa drei Dutzend Zuhörer waren am Sonntagabend in die St.-Martins-Kirche von Wehr gekommen.

Sie erlebten heitere Miniaturen, italienischen Belcanto, innige Liedkunst, romantische Reminiszenzen an die Barockzeit und schließlich die pompösen Gesten der französischen Spätromantik, für deren große Sinfonien die Metzler-Orgel hervorragend geeignet ist. Alexandre Guilmants (1837 bis 1911) Sonata op. 42 war dafür ein Paradebeispiel.

Der Organist begann sein Konzert mit der Sinfonia von Giovanni Morandi (1777 bis 1856), in der sich das „Gesamtorchester“ mit Soloabschnitten abwechselte. Das heitere Spiel der Flöten und die Duette zwischen den flöten- und fagottartigen Registern zeigten eine ungetrübte Freude an Virtuosität, Leichtigkeit und dem Reichtum an Figuren und Trillern. Das „Elevazione“ des Padre Davide da Bergamo (1791 bis 1863) erinnerte an die große Tradition der italienischen Oper mit einer rezitativischen Einleitung, einem melodischen, von der lyrischen Melodiestimme dominierten Teil und schließlich einem furiosen Abschluss, der wie die Kadenzen der Bravourarien wirkte.

In Mendelssohn-Bartholdys (1809 bis 1847) Präludium in c-Moll bestach der Organist mit dem lebhaften, bewegten Spiel der Oberstimmen und der großen Geste. Die Fuge ließ das Vorbild Bachs erahnen: Sie begann in der Tiefe und dunkel-verschleierten Farben und wurde in einem großen, bruchlosen Bogen zu größerer Lautstärke und einer aufgehellten Farbpalette gesteigert: Das Werk wirkte wie ein Aufstieg von der Dunkelheit ins Licht.

Robert Schumann (1810 bis 1856) hatte nur wenig für die Orgel geschrieben, aber den Pedal-Flügel – quasi eine kleine Orgel für den Hausgebrauch – mit einer Reihe höchst reizvoller Miniaturen bedacht. Daraus war das romantisch-empfindsame Lied „Innig“ zu hören, das seinem Titel vollauf gerecht wurde. Es war wie ein Atemholen vor der abschließenden, fast halbstündigen Sonate Alexandre Guilmants: Wie es für die französische Spätromantik typisch ist, begann sie in punktiertem Rhythmus, mit machtvollem Akkordspiel und bisweilen fast grell strahlender Farbenpracht. Das Thema im Allegro wurde einer kunstvollen Verarbeitung unterzogen, in der sich auch lyrischere Abschnitte und die „himmlische Stimme“ der Orgel fanden. Die Pastorale mit der sanglichen Melodieführung und den Dialogen der Oberstimmen verbreitete eine ruhige, meditative Stimmung. Ihr folgte ein heftig bewegtes Finale, dessen gewollt nervöser Charakter durch Tremolofiguren noch unterstrichen wurde. Souverän türmte der Organist die gewaltigen Klangmassen auf, aber er behielt stets die Kontrolle und arbeitete die Seitenthemen und Ansätze von kontrapunktischen Strukturen klar heraus: Eine schöne Verbindung von analytischer Klarheit und großartiger Gesamtwirkung.