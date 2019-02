von sk

Am Bahnhofsplatz zündeten Unbekannte am Sonntag mehrere Gartenstühle an. Gegen 12.50 Uhr sahen Anwohner eine Gruppe junger Menschen, die offensichtlich den untersten Stuhl von insgesamt sechs gestapelten Stühle anzündete. Das Feuer griff auf die anderen Stühle über, konnte jedoch noch rechtzeitig von Anwohnern gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. An den Stühlen und an einem Gartentisch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Auch die Schuhe eines herbeigeeilten Anwohners wurden in Mitleidenschaft gezogen. Sachdienliche Hinweise an den Polizeiposten Wehr, Telefon 07762 8078-0.