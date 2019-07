von Hansjörg Bader

Offiziell bewertet wurde sie schon lange nicht mehr, aber für eine gute Note durch ein Preisgericht wäre sie auch heute noch immer gut: Die Grünanlage der Wehrer Gartenfreunde im Juch. Derzeit steht diese ganz im Fokus der Mitglieder, denn in wenigen Tagen wird dort der Tag des Gartens gefeiert und da soll sich das Areal im westlichen Teil von Wehr und im Haselbachtal gelegen von seiner schönsten Seite zeigen.

Wehr Gartenfreunde wollen verstärkt Werbung für ihr Sommerfest, den Tag des Gartens, machen Das könnte Sie auch interessieren

Die Parzellenbesitzer tun ihr Bestes, damit ihr Stückchen Land zum vorgesehenen Termin auch viel Bewunderung bekommt. Den knapp zwei Dutzend Pächtern geht die Arbeit in dem Schrebergarten an der Dossenbacher Straße selten aus. Das ganze Jahr über gibt es was zu tun, je nach Jahreszeit einmal mehr oder wenige. Eine solche Anlage muss in Schuss gehalten werden, soll diese gut bei der Bevölkerung ankommen. Ziemlich neu ist der Japanischen Garten, den ein Pächter sich zu legte. Ein rotgestrichenes Tor weist den Weg in diesen.

Wehr Großes Stühlerücken im Bürgersaal Das könnte Sie auch interessieren

Dadurch bekam der südliche Teil der Kleingartenanlage eine ganz individuelle Note. Eigene Ideen bei der Gestaltung des Gartens einzubringen ist den Parzellenbesitzern nicht verboten und wird sogar begrüßt, wenn es dem Gesamtbild der Anlage förderlich und im Kontext mit den Richtlinien des Vereines steht. In den letzten Wochen wurde der Pavillon auf dem Kinderspielplatz renoviert. Das Dachgebälk wurde demontiert, das Holz neu gestrichen und mit neuer Abdeckung wieder aufgesetzt. „Wir wollen am 14. Juli unseren Gästen eine rundum blühende und grünende Anlage zeigen, die Freude bereitet“, ist von der Vereinsspitze zu hören. Und da kann sich der Vorstand der Gartenfreunde, mit Ilona Siebeneicher als Vorsitzende, auf die Parzellenbesitzer verlassen. In früheren Jahren gehörte es dazu, von Zeit zu Zeit die Jucher Kleingartenanlage beim baden-württembergischen Landesverband zur Prämierung anzumelden.

Weilheim Zum 50. Mal lockt die Königin der Blumen zu den Rosentagen nach Nöggenschwiel Das könnte Sie auch interessieren

Die gibt es zwar immer noch, aber immer weniger mit Wehrer Beteiligung. Dabei hätte der Ortsverband sicher die strengen Juroren aus Stuttgart nicht zu fürchten. Denn bei den vergangenen Wettbewerben schnitten die Wehrer immer gut ab, wie sich die frühere langjährige Vorsitzende und bis vor kurzem noch im Amt gewesene Rechnerin Rita Leber erinnert. Deren verstorbener Mann Otto Leber, Mitbegründer des Vereines und auch Antreiber, dass Wehr überhaupt die Gartenanlage bekam, hatte immer Wert auf diese Wettbewerbe gelegt. Weil Leber so viel für den Verein tat, wurde der Platz neben dem Gemeinschaftshaus auf dessen Namen getauft.

Wehr Wehrer Schüler nehmen Klimaschutz in die eigene Hand Das könnte Sie auch interessieren

Dort in der Nähe des Hauptzuganges befindet sich der Kinderspielplatz und dort im renovierten Pavillon sowie im Vereinsheim daneben spielt sich auch der Hauptbetrieb des Tag des Gartens, am Sonntag, 14. Juli, ab. Dieser beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen zu böhmisch-mährischer Blasmusik. Ab 14.30 Uhr singt das vereinseigene „Gartenchörli“. Bewirtet wird durch die Vereinsmitglieder und weitere fleißige Helfer.