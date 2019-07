von Hansjörg Bader

Bei angenehmem Sommerwetter konnten die Gartenfreunde ihren traditionellen Tag des Gartens begehen. Dieser wurde wie gewohnt in zwei Teilen durchgeführt. Am Samstag, intern mit Gästen aus dem Haus der Diakonie und der Bürgerstiftung, am Sonntag dann öffentlich mit der ganzen Bevölkerung.

Großeinsatz für Gartenchörli

Großeinsatz hatte dabei das vereinseigene „Gartenchörli“ unter Leitung von Norbert Hauf. Die Sängerinnen und Sänger waren an beiden Tagen im Einsatz. Und weil die Gartenfreunde auch jede helfende Hand benötigten, ging das Engagement einzelner Chormitglieder noch weit über den singenden Beitrag hinaus.

Gepflegte Anlagen und Parzellen boten sich am Tag des Gartens den Besuchern im Juch. | Bild: Hansjörg Bader

Seit nunmehr 30 Jahren wird der Tag des Gartens der Wehrer Gartenfreunde in der Gartenanlage im Juch traditionell mit einem Kaffeenachmittag für die Insassen der beiden Wehrer Pflegeheime eröffnet. Das wurde seinerzeit, gleich nach der Einweihung der Gartenkolonie noch unter Otto Leber beschlossen und seither von allen nachfolgenden Vorständen konsequent beibehalten.

Große Anziehung übte am Tag des Gartens die Anlage der Wehrer Gartenfreunde aus. | Bild: Hansjörg Bader

Die jetzige Vorsitzende Ilona Seibeneicher ist nicht weniger dafür, weiß diese sich doch voll von den Mitgliedern unterstützt und auch darin bestärkt, dass der Nachmittag von den Pflegebedürftigen der beiden Häuser immer herbeigesehnt wird. Und diese konnten auch in diesem Jahr wieder einige frohe gemeinsame Stunden beim Gemeinschaftshaus der Gartenfreunde und umgeben von blühenden und grünenden Gärten und Parzellen verbringen.

Kaffee und Kuchen sowie kühlende Getränke standen zu Genüge bereit und damit alles reibungslos funktionierte, dafür sorgten die etlichen dienstbaren Geister des Vereines. Bereitschaftsdienst übernahmen auch Helfer des Roten Kreuzes aus Öflingen, um schnell eingreifen zu können, sollten gesundheitliche Probleme auftreten.

Erleben und Genießen

Der Fassanstich am Sonntagmorgen war der eigentliche Startschuss für das Gartenfest. Schnell füllten sich die Tischreihen. Zum Mittagessen war es schon schwierig, überhaupt ein freies Plätzchen zu finden. Das Motto des Tages „Schauen – Erleben – Genießen“ sah Vorsitzende Siebeneicher da bereits erfüllt. Der Besuch war gut, das Interesse an den gepflegten bunten Gärten ebenso groß wie auch am vielfältigen Speiseangebot.

Zum Mitsingen

Schließlich gab es noch einen weiteren Auftritt des Garten-Chörlis: viel Heimisches hatte dieses neben bekannten Volksliedern im Repertoire, so das bekannte „Säudätschlied“ und „Im Wehratal bin ich geboren“. Und alles zum Mitsingen, denn die Texte dazu wurden vorher ausgelegt. Der Festwirt und die vielen Helfer hatten bei dem Ansturm von Gästen alle Hände voll zu tun, meisterten aber auch den größten Betrieb souverän.