von Hrvoje Miloslavic

Ein „erfreuliches und arbeitsreiches“ Jubiläumsjahr 2018 bilanzierte der Elisabeth-Verein Wehr-Öflingen in seiner Hauptversammlung. Zudem sorgte eine stabile Haushaltslage, von der der Kassenbericht Gabriela Schuberths zeugte, für Zufriedenheit. Die reibungslos verlaufenden Wahlen verband Schuberth mit dem Appell, in Anbetracht des hohen Durchschnittsalters die Zukunft des Vereins nicht aus den Augen zu verlieren.

In ihrer Funktion als Kassiererin wurde Schuberth bestätigt. Das bisher vakante Amt des stellvertretenden Vorsitzenden, das Schuberth nun in Personalunion bekleidet, wolle sie jedoch nur für ein Jahr übernehmen, stellte sie klar. Eindringlich appellierte sie an die Vereinsmitglieder im Plenum, mit ihren Kindern und Enkelkindern zu sprechen, um sie von einem Engagement im St. Elisabeth-Verein zu überzeugen. Es sei dringend geboten, „junges Blut“ zu rekrutieren, um einer Schrumpfung des Vereines entgegenzuwirken.

Dramatisch stellt sich die Situation beim St. Elisabeth-Verein aber keineswegs dar. Der an die 400 Mitglieder zählende Verein darf sich über einen in personeller Hinsicht gut aufgestellten Vorstand freuen. Im Amt bestätigt wurde Vorsitzender Hans Loritz. Wiedergewählt wurden auch Schriftführer Gerd Leutenecker sowie die Beisitzer Daniela Bochmann, Helga Heuschmid, Katharina Hinnenberger, Margot Meiner, Ilse Schäfer und Erika Urich. Als neue Beisitzer ziehen Tina Hasenbrink, Sabine Kramer-Rempe und Barbara Spielmann in den Vorstand ein.

Angetan zeigte sich der Vorsitzende Hans Loritz von der guten Zusammenarbeit mit Caritas, Sozialstation und Bürgerstiftung. Neben dem Kerngeschäft des Vereins, der Sorge um das Tagespflegehaus St. Elisabeth in Öflingen, kündigte er die Fortführung des Engagements bei der Integration von Flüchtlingen, der Hilfe für Bedürftige sowie der finanziellen Unterstützung von Schülern aus sozial benachteiligten Familien an. Abzuwarten bleibt, inwieweit der Kauf eines E-Bikes für die Sozialstation St. Martin Pilotprojektcharakter bekommen könnte.

Das Umsteigen des mobilen Pflegepersonals vom Auto auf das Fahrrad sei aufgrund der prekären Parkplatzsituation wünschenswert. Das langfristige Ziel, zumindest in ebenen Gebieten und innerorts immer mehr auf das Fahrrad zu setzen, sei natürlich auch als Beitrag zum Klimaschutz zu sehen, sagte Hans Loritz.

Überaus informativ gestaltet sich schon der Beginn der Hauptversammlung. Zum Auftakt weilte Inga Sträßer. Die Pflegedienstleiterin der Sozialstation St. Martin referierte zum Thema Pflegeversicherung und nahm zur neuen Sachlage seit Inkrafttreten des Pflege-Neuausrichtungsgesetzes im Jahre 2017 Stellung.

