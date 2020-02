von sk

Eine Frau mit rotem Kleinwagen wollte am Donnerstag vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in die Straße einfahren und übersah eine 17-Jährige Fußgängerin auf dem Gehweg. Durch den Zusammenstoß stürzte die Jugendliche auf die Straße. Die Autofahrerin stieg daraufhin aus, um nach der 17-Jährigen zu sehen. Die Jugendliche, möglicherweise auch unter Schock, lehnte Hilfe ab. Auch ein älteres Ehepaar bot Hilfe an. Die Beteiligten entfernten sich dann, ohne die Daten auszutauschen. Die Jugendliche begab sich dann nachträglich ins Krankenhaus, wo erhebliche Verletzungen am Oberkörper festgestellt wurden. Das Krankenhaus verständigte auch die Polizei. Der Polizeiposten Wehr, Telefon 07762 8078-0, sucht nun die etwa 30-jährige Autofahrerin und insbesondere auch das Ehepaar als Zeugen.