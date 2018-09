von Jörn Kerckhoff

„Das ist ja ein bissel wie ein kleiner Europa-Park.“ Diese Aussage einer Besucherin der Wikingerstadt „Wehrhalla“ auf dem Dinkelberg am Sonntag macht deutlich, was die Pfadfinder vom Stamm St. Bernhard diesmal wieder auf die Beine gestellt haben. Bei so viel Lob fällt auch die Bilanz von Pfadi-Chefin Saskia Siebold einen Tag nach einem anstrengenden Wochenende dementsprechend positiv aus.

Alle seien kaputt, aber sehr glücklich, erzählt Siebold am Montag. Es seien zwei richtig anstrengende Tage gewesen, an denen aber alles perfekt geklappt habe und die Besucher alle richtig zufrieden gewesen seien. Schon um 16 Uhr seien am Sonntag rund 800 Essen – Elchgulasch, Lachs und andere Leckereien – über den Tresen gegangen, die Pfadis waren eigentlich ausverkauft. Aber ein paar Grillwürste finden sich ja immer, um auch die letzten hungrigen Mäuler zu stopfen.

„Mit einem solchen Ansturm haben wir dann doch nicht gerechnet“, gibt Saskia Siebold zu. Dass viele Besucher kommen, die einen Bezug zu den Pfadfindern hätten, sei schon bei den vergangenen Aktionen so gewesen. In diesem Jahr seien aber auch sehr viele Leute gekommen, die zum ersten Mal bei den Pfadis auf dem Dinkelberg waren. Mundpropaganda und die Vorberichterstattung in der Presse habe offenbar viele aufmerksam gemacht und angelockt. Etwa 2000 Leute dürften an den beiden Tagen in Wehrhalla gewesen sein, so die Schätzung.

Die Jurtenstädte der Pfadfinder aus den vergangenen Jahren – alle zwei Jahre entsteht eine Stadt unter einem anderen Motto auf dem Dinkelberg – seien auch schon sehr erfolgreich gewesen, aber dieses Jahr hätte alles getoppt. Und das in vielerlei Hinsicht. In 85 Wehrer Geschäften und Unternehmen habe sie nachgefragt, ob die Pfadfinder eine Unterstützung für ihre Tombola bekommen könnten, berichtet Siebold – in 80 mit Erfolg. Ein Ergebnis, mit dem sie nie gerechnet habe.

Noch ein Beispiel gefällig? Am Sonntag sei die Kuchentheke mit 25 gespendeten Kuchen schon am Mittag ausverkauft gewesen. Kurzerhand sei Familie Albiez – Inhaber der Bäckerei Albiez – ins Geschäft gefahren, habe alles an Kuchen und sonstigem Gebäck eingeladen, was noch da war und das den Pfadfindern spendiert, damit die noch etwas zum Verkaufen hatten.

Wehr "Wehrhalla" im Zeitraffer: Wir zeigen in Bildern und Videos, wie ein Wikinger-Dorf entsteht Das könnte Sie auch interessieren

Die Zusammenarbeit zwischen den Pfadfindern – an beiden Tagen waren etwa 35 von ihnen im Einsatz – habe hervorragend geklappt. „Alle hatten ständig etwas zu tun, haben sich aber auch immer gegenseitig geholfen“, freut sich Siebold über den großen Zusammenhalt. Auch der Spendenstock, der vor dem Langzelt aufgestellt war, sei nach den zwei Tagen sehr gut gefüllt gewesen. Noch ein Zeichen dafür, welche Unterstützung die Wehrer Pfadis in der Stadt, aber inzwischen auch darüber hinaus genießen.

Finanziell sei Wehrhalla auf jeden Fall ein Erfolg gewesen, bilanziert Saskia Siebold. Dabei geht es den Pfadis gar nicht darum, ein Vermögen auf dem Konto anzuhäufen. Sie sparen für ihr Sommerlager 2019 in Schweden. Allein die Kosten für den Bus werden bei etwa 10.000 Euro liegen. Sie tun aber eben auch richtig viel dafür, um sich den Traum zu erfüllen. Wehrhalla war eine Aktion, um das Ziel zu erreichen – wer die Pfadis aus Wehr kennt, weiß: Da kommt bestimmt noch mehr.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein