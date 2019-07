von sk

Für knapp 60 Viertklässler und fünf Lehrkräfte war der letzte Schultag vor den Ferien auch der letzte Schultag an der Talschule Wehr. Die 17 besten Viertklässler mit einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,5 wurden in einem kleinen feierlichen Rahmen von der Schulleiterin Sonja Dannenberger und der Vorsitzenden des Fördervereins Adriana Castello-Luna mit Buchgutscheinen des Fördervereins geehrt. Lucy Apel, Hanna Schüler und Lill Schumann waren die besten Viertklässler mit einem Notendurchschnitt von 1,0.

Nehmen Abschied von der Talschule: v.l: Josef Klein, Joachim Pfläging, Eva Söder, Wolfgang Wittwer, Maximilian Hahn, Schulleiterin Sonja Dannenberger. | Bild: Talschule

Zudem verlassen auch die Lehrkräfte Wolfgang Wittwer, Josef Klein, Joachim Pfläging, Eva Söder und Maximilian Hahn die Talschule. Joachim Pfläging unterstützte die Schule mit Herz in diesem Schuljahr im Fach Musik, Eva Söder wurde für ein Jahr an die Talschule abgeordnet, war Klassenlehrerin der Klasse 3a und unterrichtet ab dem nächsten Schuljahr in der Nähe Freiburgs. Josef Klein wurde von der Schulleiterin Sonja Dannenberger mittlerweile zum fünften Mal verabschiedet – er wurde aufgrund des Lehrermangels jeweils wieder aktiviert. Sie dankte Klein wie auch Pfläging und Söder für ihr großes Engagement und ihren Einsatz im Unterricht und an der Schule.

Maximilian Hahn absolvierte ein Jahr lang sein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Talschule und hat sich in dieser Zeit durch seinen großen Einsatz, seine Flexibilität und Schnelligkeit für alle an der Talschule unentbehrlich gemacht. Die Zeit an der Talschule hat ihn bestärkt nun Grundschullehrer zu werden.

Wehr Die Mediathek in Wehr etabliert sich über eine reine Bibliothek hinaus als Ort der Bildung Das könnte Sie auch interessieren

Wolfgang Wittwer war seit 1987 an der Talschule Wehr, feierte im November 2016 sein 40-jähriges Dienstjubiläum und war vor allem Klassenlehrer der 3. bis 6. Klassen, Fachbereichsleiter verschiedener Fächer und begleitete jahrzehntelang den Talschulchor auf der Gitarre. Sein Humor, sein großes Wissen und seine feinfühlige Art brachten ihm großes Vertrauen und Beliebtheit bei den Schülern und Lehrkräften ein. Mit seinem Lieblingslied „Nessaja“, auf seine Person umgedichtet, verabschiedeten die Lehrerkollegen ihn in den wohlverdienten Ruhestand.