von Ernst Brugger

In seiner zweistündigen Retrospektive schilderte Kramer vor über 120 Besuchern kurz den Beginn der Textilindustrie in Wehr, als 1837 der Schweizer Friedrich Herose im Ortsteil Niederwehr die erste Weberei einrichtete. Die 1871 als Neflin & Rupp gegründete spätere Wehra AG, wurde zu einem bedeutenden Textilbetrieb in ganz Südbaden und zu einem wichtigen Arbeitgeber im Wehratal.

Beeindruckendes Bildmaterial

Besonders das Bildmaterial, das Kramer in seiner Wehra-Zeit zusammengetragen hat, entlockte bei vielen Besuchern Staunen. Manch‘ ehemaliger „Wehraner“ erkannte sich in alten Fotos am Arbeitsplatz in noch jüngeren Jahren wieder. Kramer hatte Fotos gesammelt aus allen Abteilungen des Unternehmens. Natürlich auch von den Gründerfamilien Neflin und Rupp sowie den später hinzugekommenen Haubers.

Außergewöhnlich sei das Wirken von Albert Rupp gewesen, dem späteren Ehrenbürger der Stadt Wehr, der von 1901 bis 1967 in der Firma leitend tätig war. Beeindruckend die Fotos mit Beschäftigten in der Musterzeichnerei, der Färberei, der Schlosserei und den Produktionsabteilungen, um nur einige zu nennen. In einer Pause bot die „Community Development Society“, ein Indien-Hilfsprojekt der evangelischen Kirchengemeinde Öflingen, indische Snacks sowie Getränke an.

Konkurrenz läutet Ende des Unternehmens ein

Bitter sei für ihn gewesen, so Kramer im zweiten Teil der Präsentation, als sich ab 1965 langsam der Abstieg der Wehra AG abzeichnete. Handgeknüpfte Teppiche aus China und Indien seien auf den Markt billiger angeboten worden als die hochwertigen Wehra-Teppiche.

Neue Unternehmer übernehmen die Firma

Nachdem 1969 das Ende für das Familienunternehmen Wehra AG kam, hätten die Besitzer mehrfach gewechselt, so Kramer. Der erste Inhaber, die Falke-Gruppe wandelte die Firma in eine GmbH um und verkaufte sie wegen Liquidationsproblemen an Pegulan, die 1987 vom schwedischen Tarkett-Konzern übernommen worden sei. Das endgültige Ende sei dann 1992 mit der Buschmann-Gruppe gekommen.

Im Anschluss überreichte Anneliese Malzacher an Armin Kronberger, dem Vorsitzenden des Fördervereins Heimatmuseum, ein Ölgemälde der Wehra AG von 1928 eines unbekannten Malers, das ihr Vater Martin Güdemann aus der Villa Rupp retten konnte.