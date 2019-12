von sk

Seit 1981 hat Josef Klein die Bildungspolitik im Land Baden-Württemberg aktiv begleitet. Über Bezirks- und Kreisvorsitz im Kreis Waldshut und Kreis Lörrach, sowie als Landesbezirksvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) in Südbaden begleitete er Ehrenämter, in welchem er die politischen Entscheidungsträger beriet.

Letztlich war dies so erfolgreich, dass der frühere Schulleiter der Talschule Wehr in den Hauptpersonalrat beim Kultusministerium gewählt wurde, als erste und bisher einzige im Kreis Waldshut ansässige Lehrkraft überhaupt. Dort war er vier Jahre lang bis 2014 tätig und rückte zeitgleich in den Landesvorstand des VBE Baden-Württemberg auf. Dieses Amt führt er bis Silvester 2019 aus. Nun will er im schulischen Bildungsbereich etwas kürzer treten und scheidet zum neuen Jahr aus diesem Gremium ebenfalls aus.

Der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand überreichte dem „Pensionär im Unruhestand“ die silberne Ehrennadel des Verbandes nebst Urkunde und dankte für zahlreiche Aktivitäten zum Wohle der Lehrkräfte. Ganz aus Stuttgart verabschiedet sich Klein allerdings nicht. Als Mitglied des Hauptvorstandes im Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW), des Dachverbandes des VBE, wird er sich stark dafür einsetzen, dass die sogenannten „Versorgungsempfänger“ nicht von der allgemeinen Entwicklung im Lehrerbereich abgehängt werden.