Das Sommerfest der Diakonie Öflingen ist schon ein fester Bestandteil im Terminkalender von vielen Öflingern, aber auch von weiter her kommen viele Besucher. So auch am vergangenen Sonntag, wo es viele Freunde, Verwandte aber auch die Bewohner selbst in die Paul–Gräb-Strasse 2 zog. Diese gestalteten traditionell auch den Gottesdienst mit, der zu Beginn in der Dietrich-Bonhoeffer Tagesstätte abgehalten wurde.

Bewohner Christian Steiner bedankt sich bei den Mitwirkenden des Gottesdienstes. | Bild: Barbara Halder

Auch die Auszubildenden der Diakonie waren aktiv an der Gestaltung des Gottesdienstes, den Pfarrer Martin Rathgeber leitete, beteiligt. Wie jedes Jahr wurden auch langjährige Bewohner geehrt. Für zehn Jahre Zugehörigkeit zum Haus der Diakonie wurde Martina Baumgartner geehrt, für 15 Jahre Stefan Erlenmaier und Daniel Öhrich, für 20 Jahre Jutta Tubacki und für 30 Jahre Manfred Bosenow. Alle Bewohner bekamen eine Urkunde sowie einen Geschenkgutschein.

Auch dieses Jahr war das Wetter beim Sommerfest der Diakonie sehr schön. | Bild: Barbara Halder

Im Anschluss an den Gottesdienst spielte der Posaunenchor Bad Säckingen, der auch den Gottesdienst musikalisch unterstützte. Danach gab es an den Ständen viele selber hergestellte Sachen zu kaufen. So bieten die Bewohner der Außenwohngruppe die selbst hergestellten Sachen der Tagesstätte (TSAM) zum Verkauf an wie zum Beispiel Kerzen oder Stricksachen. Auch Familie Eckert bot im Rahmen des Indienprojekts landesspezifische Artikel an.

Der Musikverein bot den Besuchern des Sommerfestes ein unterhaltsames Programm. | Bild: Barbara Halder

Aber auch heimische Produkte wie selbst hergestellte Marmelade oder allerlei Trödel wurde zum Verkauf angeboten. Auch kulinarisch war einiges geboten. Die Auswahl ging über Gegrilltes bis hin zu Spaghetti Bolognese. Später konnte man sich dann noch bei Kaffee und leckeren Kuchen stärken. Die Begehung des Neubaus in der Kreuzmatt konnte leider nicht stattfinden, dafür gab Heimleitung Ulla Krug um 14.30 Uhr einen Ausblick in die Zukunft, was Baumaßnahmen der Diakonie betrifft. So ist damit zu rechnen, dass bis zum Ende diesen Jahres der Einzug in den Neubau in der Kreuzmatt beginnen kann. Musikalische Unterstützung während des Sommerfestes gab es durch den Musikverein Öflingen sowie das Duo Zeitlos.

Insgesamt war es ein gelungenes Fest. Hauptorganisator und pädagogischer Leiter der Einrichtung Martin Bursch sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Das alles dann auch sehr gut klappte, war auch den Hausbewohnern und Mitarbeitern zu verdanken. Der in diesem Jahr verstorbene Paul Gräb, Namensgeber der Straße, in der das Fest stattfand, wäre zu Recht sehr stolz gewesen.