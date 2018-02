Wehr Fridi Miller kommt nicht nach Wehr

Illustre Kandidatin aus Sindelfingen verzichtet auf Auftritt bei den Kandidatenvorstellungen zur Bürgermeisterwahl

Fridi Miller, Kandidatin zur Wehrer Bürgermeisterwahl aus Sindelfingen, verzichtet auf einen Auftritt bei den offiziellen Kandidatenvorstellungen in Wehr und Öflingen am 21. und 22. Februar. Dies teilte sie unserer Zeitung per E-Mail mit. Sie begründet dies damit, dass sie in der Presse als "Spaßkandidatin" bezeichnet wurde. "Ich habe keine Lust von Bürgern ausgebuht zu werden, nur weil ich Visionen habe und mich nicht in der Stadt selbst auskenne." Sie kämpfe allgemein für alle Menschen beziehungsweise für die Kinder- und Menschenrechte. Konkrete Ideen oder Vorschläge für Wehr hat sie nicht. "Meine Ziele sind für alle Städte und Gemeinden, falls mich die Bürger zu ihrer Bürgermeisterin wählen würden, oder falls mich Frank-Walter Steinmeier als Bundeskanzlerin vorschlagen würde, auch für Deutschland, gleich." Die 48-jährige Fridi Miller, nach eigenen Angaben von Beruf Familienhelferin, bewirbt sich derzeit nicht nur in Wehr, sondern in mehreren Dutzend anderen Gemeinden bei Bürgermeisterwahlen.