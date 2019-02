Zum neunten Mal bietet der Freundeskreis Städtepartnerschaften im Ende September wieder eine einwöchige Reise in die Partnerstadt Bandol an. Organisiert wird sie in bewährter Weise vom Vorsitzenden des Freundeskreises Roland Fricker und seine Ehefrau Jutta. "Eigentlich sollte die zehnte Reise vor zwei Jahren ja unsere letzte sein", erinnert sich Roland Fricker. Von verschiedenen Seiten sei aber immer wieder der Wunsch laut geworden, doch noch einmal eine solche Fahrt zu organisieren. "Mit Familie Riemenschneider und Armin Baumgartner gibt es im Verein nun Mitglieder, die uns bei der Organisation, aber auch bei der Reisebegleitung vor Ort, unterstützen werden", so Fricker. Ausschlaggebend war aber ein anderer Grund: "Die Jumelage lebt wieder und wird von vielen Seiten unterstützt", freut sich Fricker über die neuen Akzente, die in den vergangenen zwei Jahren in der Beziehung zwischen Bandol und Wehr gesetzt wurden. Diese erfreuliche Entwicklung will der Freundeskreis natürlich unterstützen.

Aufwind für die Jumelage

Zur Erinnerung: Anfang 2017 sah es noch gar nicht so aus, als ob das 50-jährige Bestehen der Jumelage überhaupt gefeiert werden würde. Als dann eine kleine Abordnung aus Südfrankreich mit Bandols Bürgermeister Joseph an der Spitze zum "Sommer in Wehr" kam, zeigte diese sich so begeistert von der Wehrer Gastfreundschaft, dass in der Folge spontan mehrere gemeinsame Aktionen geplant wurden: Wehrer Jugend-Fußballmannschaften nahmen im Herbst 2017 an einem internationalen Fußballturnier teil, schon wenige später folgte bereits die zweite Auflage des internationalen Turniers in Wehr. Auch gegenseitige Besuche zwischen den Partnerstädten nehmen wieder zu: So wurde der Wehrer Gemeinderat im Jubiläumsjahr wurde zu den Feierlichkeiten im Rahmen des Bandoler Weinfests eingeladen. In diesem Jahr ist nun ein Besuch einer Bandoler Wandergruppe, der "Randonneur" fest eingeplant: "Als Gastgeber fungiert hier die Wehrer Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins", so Roland Fricker. Anfang September werden die beiden Vereine gemeinsam den Südschwarzwald erwandern.

Mit einer weiteren Provence-Reise im Herbst will der Freundeskreis Städtepartnerschaften nun auch den Wehrer Bürgern wieder die Möglichkeit geben, die Partnerstadt an der Côte d’Azur kennenzulernen. "Die Fahrt steht nicht nur Mitgliedern des Freundeskreises offen, sondern ausdrücklich allen Bürgern", so Fricker.

Das Reiseprogramm

Das Grundgerüst des Reiseprogramms steht bereits fest: Zwei Tage wird die Gruppe in Bandol verbringen, dazu wird es drei Tagesfahrten in die Umgebung in der Provence geben. "Als Ziele haben wir uns Orte ausgesucht, die wir schon von den vergangenen Reisen kennen, aber da jeweils die größte Resonanz erzeugt haben", erklärt Fricker. Spektakulär sei beispielsweise die Carrières de Lumières in Les Baux-de-Provence. Der Ort, der auch dem Baustoff "Bauxit" seinen Namen gab, ist bekannt für seinen gewaltigen unterirdischen Steinbruch, in dem jährlich wechselnde Multimedia-Installationen stattfinden. Dazu werden – teilweise bewegliche – Bilder an die Wände projiziert und mit Musik und anderen Effekten untermalt. "Das Programm ist Weltklasse und wird allen ein Leben lang in Erinnerung bleiben", ist sich Fricker sicher. Insbesondere Freunde des Impressionismus werden auf ihre Kosten kommen: Die Multimedia-Präsentation in diesem Jahr widmet sich van Gogh und der sternenklaren Nacht. Ebenfalls auf dem Programm steht Avignon und die Besichtigung des beeindruckenden Papstpalastes. Zwischen 1335 und 1430 war Avignon der Sitz verschiedener Päpste und Gegenpäpste. Die dritte Tagesfahrt führt in den pittoresken Fischerort Cassis. Über die kurvenreiche Küstenstraße der Corniche des Crêtes geht es zunächst zum Aussichtspunkt Cap Canaille. An diesem höchsten Punkt hat man einen hervorragenden Panoramablick über die südfranzösische Steilküste. Anschließend geht es von Cassis aus mit einem Boot in die Calanques – die auch als "Fjorde des Südens" bekannt sind.

Herbstsonne am Strand bei Bandol. | Bild: Obermeyer, Justus

Die Buchung

Die Herbstfahrt des Freundeskreises Städtepartnerschaften startet am Sonntag, 29. September, Rückkehr ist am Abend des Samstag, 5. Oktober. Der Preis für ein Doppelzimmer (also für zwei Personen) beträgt etwa 1300 Euro. Der genaue Reisepreis (und auch der Einzelzimmerzuschlag) ist abhängig von der Teilnehmerzahl. Insgesamt stehen 38 Plätze zur Verfügung. Im Reisepreis ist Verpflegung (Halbpension) sowie sämtliche Eintritte und Fahrten enthalten.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich bei Roland und Jutta Fricker, Telefon 07762/88 66 oder per Mail an roland.fricker@web.de