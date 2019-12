Der Gewinner des Hauptpreises der 43. Glücksstern-Aktion der Service-Gemeinschaft Wehr ist gefunden: Jakob Müller aus Wehr hat den Glücksstern mit der richtigen Nummer bei einem Einkauf in der Adventszeit bekommen. Er erhält den Hauptpreis in Höhe von 500 Euro in Form von 20 Einkaufsgutscheinen im Wert von jeweils 25 Euro, welche er bei den Mitgliedsbetrieben der Servicegemeinschaft Wehr einlösen kann.