Wehr Freie Wähler stehen vor ihrem Jubiläumsjahr

Vorstand geht unverändert in eine neue Amtszeit. Mediziner Günter Straub mit deutlichen Worten zur Spitalschließung.

Ohne personelle Veränderungen geht der Vorstand der Freien Wähler in das für sie wichtige Jahr 2019: Zum einen feiert die Wählervereinigung im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen, zum anderen stehen 2019 die Kommunalwahlen auf der Tagesordnung. Sämtliche Vorstandsposten standen am Mittwochabend zur Wahl, alle wurden einstimmig für eine weitere zweijährige Amtszeit wiedergewählt. Selbst Kassenprüfer und Besitzer blieben unverändert. Wie der Vorsitzende Eugen Mulflur sagte, hätte er seinen Posten gerne abgegeben – allein es fand sich kein Nachfolger. „Ich lasse die Freien Wähler nicht im Stich. schon gar nicht im Wahljahr 2019.“ Als Fraktionssprecher berichtete Christoph Schmidt aus den Gemeinderat, Michael Thater aus dem Kreisrat. „Ein gutes Jahr fühlt sich anders an“, blickte Thater zurück und bezog sich darauf auf die am Ende unvermeidliche Spitalschließung in Bad Säckingen, die im westlichen landkreis große Sorge über die Notfallversorgung ausgelöst hatte. „Unser Krankenhaus ist im Landkreis Lörrach“ sagte Thater für die Wehrer Bevölkerung. Dies gilt aktuell und werde auch nach der Fertigstellung des Zentralspitals im Lörracher Entenbad gelten. Von Öflingen aus sei man in 20 Minuten am künftigen Standort, so Thater. „Wir sind als Patienten in Lörrach willkommen“, befand auch Christoph Schmidt. Dies schränkte der Internist Günter Straub allerdings ein. Schon jetzt sei es niedergelassenen Ärzten nicht immer möglich, einen Krankenhausplatz zu organisieren. Mit dem Lörracher Zentralspital gehen dem Kreis Lörrach zudem 160 Betten verloren, so dass sich die Situation sogar noch zuspitzen könnte.

Dramatische Wort fand Straub für die Folgen der Bad Säckinger Spitalschließung. „Es werden einige Menschen zu Tode kommen“, ist sich der Mediziner sicher. Nicht unbedingt bei schweren Notfällen, bei denen heute schnell ein Rettungshubschrauber gerufen wird. Gefährlich seien eher die mittelschweren möglicherweise unterschätzten Grenzfälle, wenn „die Rettungswagen herumirrlichtern“, die Sanitäter erst nach einem freien Platz telefonieren müssten oder die Patiententransporte im Stau nach Waldshut stehen.

Für Bürgermeister Michael Thater, selbst Mitglied der Freien Wähler, war die Hauptversammlung auch Auftakt seines Wahlkampfes zur Bürgermeisterwahl – und damit ein echtes „Heimspiel“: Er referierte über „Die Zukunft der Stadt Wehr“ und gab einen ersten Überblick über seine Wahlkampfthemen. Sein Vortrag wurde zu einem Parforceritt durch sämtliche kommunalpolitischen Themen, wobei Thater angesichts der großen Bandbreite an Themen meist an der Oberfläche blieb. Von der Stadtentwicklung über den Breitbandausbau und die Verkehrsinfrastruktur bis zur „sozialen Stadt“ und der Einführung eines Jugendgemeinderats streifte Thater sämtliche kommunalpolitischen Handlungsfelder. Der Vorsitzende der Freien Wähler, Eugen Mulflur, sagte Thater die Unterstützung der Wählervereinigung im Bürgermeisterwahlkampf zu.

Freie Wähler

Der wiedergewählte Vorstand besteht aus Eugen Mulflur (Vorsitzender), Bernhard Maier (Stellvertreter), Helga Heuschmidt (Schriftführerin), Regine Fischer-Straub (Kassiererin), Rainer Döbele (Kassenprüfer) und den Beisitzern Roland Fricker, Bernd Mattes, Rita Leber, Günter Straub und Thomas Genter.