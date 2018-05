Wehr Flinke Finger: Gitarrist Sergey Fedorov begeistert Publikum im Wehrer Textilmuseum

Die Matinée mit Gitarrist Sergey Fedorov und einer Bildbesprechung von Reinhard Valenta im Wehrer Textilmuseum begeistert die Besucher.

Das zweite Konzert in den Räumen des Textilmuseums in Wehr, angekündigt als Matinee im Rahmen der Volkshochschule, hatte trotz des herrlichen Wetters zahlreiche Besucher angelockt, so dass noch schnell einige Reservestühle in den kleinen Saal im Dachgeschoss gebracht werden mussten, bevor Kulturamtsleiter Reinhard Valenta unter dem Titel „Gitarre zu Gast bei Textil“ den 17-jährigen Nachwuchsgitarristen Sergey Fedorov ankündigen konnte, der sich im Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“ gerade die Höchstpunktzahl erspielt hat und nun sein Programm für den in wenigen Wochen stattfindenden Bundeswettbewerb mitgebracht hatte, um es dem Publikum vorzustellen. Valenta selbst fügte dem Matineeprogramm eine Bildbesprechung hinzu.

Sergey Fedorov begann seinen Vortrag, den er auch selbst moderierte, mit einer langsamen „Ciaccona“ von Sylvius Leopold Weiss, einem der letzten großen Lautenvirtuosen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Einfühlsam horchte sich der junge Gitarrist in die Akkorde des Beginns ein, um dann in stark figuriertes, ganz luftig und spielerisch wirkendes Linienwerk überzugehen – Musik zum Träumen, in deren Verlauf indes durchaus auch kurze reizvoll ins Dramatische changierende Effekte aufschienen. In „Asturias“ von Isaac Albenis bot Fedorov mit fliegenden Fingern schnelle, immer wieder auf der gleichen Basis landende Läufe, gewürzt mit scharfen Akkordschlägen an einigen Phrasenenden im Wechsel mit kontrastierenden lyrischen Passagen, die er galant mit einem hauzarten Flageolettabschluss überhöhte. Dem musikalisch genial mit kaum merklichen Ritardandi angereicherten „Prelude Nr. 1“ von Hector Villa Lobos folgten zwei Sätze aus Bachs Suite BWV 996, eine Allemande sowie die allseits bekannte Bourrée.

Ein duftiger, wieselflink verspielter Walzer von Augustin Barrios wurde abgelöst durch „Verano Porteno“ von Astor Piazzolla, einen für den Erfinder des Tango Nuevo typischer, akzentreicher und mit aparten Stopps durchsetzter Tango, dem selbstredend auch die melancholischen Momente nicht fehlten. Mit flirrender, mit Tremoli in der melodischen Linie gespickter und zusätzlich mit einer rasanten Schluss-Stretta gekrönter Dramatik heizte Sergey Fedorovs Interpretation einer „Tarantella“ von Johann Kaspar Merz den Zuhörern mächtig ein. Der letzte Programmpunkt, ein feuriger „Tango en Skai“ des 2016 verstorbenen Roland Dyens, riss mit seinem Akzentreichtum und der Virtuosität des Vortrags das Publikum endgültig von den Sitzen.

Eingebettet in diesen musikalischen Hochgenuss gab es für die Besucher dieser Matinee ein weiteres Schmankerl in Form einer detektivischen Meisterleistung zu bestaunen. Stephan Denk nämlich hatte, wie Reinhard Valenta schmunzelnd bekannte, das geplante Programm mit der Vorstellung zweier Werke aus der Kunstsammlung des Hausherrn dadurch über den Haufen geworfen, dass er ein neues Bild mitgebracht und damit den Forschergeist Valentas entfacht hatte. Der verlegte kurzerhand die geplante Besprechung in den Herbst und widmete sich dem Neuzugang, einer Darstellung von Wehr, deren Datierungseingrenzung er nun in Form einer ebenso minutiösen wie kenntnisreichen Puzzlearbeit dem aufmerksamen Publikum in lebhaften Worten vor Augen führte.

Der Vermerk „Station Brennet“ unter der vermutlich mit Bleistift ausgeführten, naturgetreuen breitformatigen Zeichnung des 1846 in Basel geborenen und 1933 gestorbenen Landschafts- und Genremalers Johann Rudolf Weiss gibt, so Valenta, einen ersten Hinweis, war doch bis zum Bau der Bahnstation in Wehr 1889/90 die Station Brennet Anlaufpunkt für Wehr.

Neben etlichen weiteren detaillierten Hinweisen schließlich entdeckte Valenta überrascht auf dem abgebildeten Brennet-Areal einen hohen Schornstein, daneben aber das dreistöckige Fabrikgebäude mit Anbauten, eine Kombination, die auf die Zeit kurz nach Beginn der Baumwollproduktion 1863 hinweist, so dass das Bild letztlich zwischen 1865 und 1890 entstanden sein müsste.