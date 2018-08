von Julia Becker

Mit einem deutlichen Plus rechnet der Wehrer Rechnungsamtsleiter Erich Götz beim Jahresabschluss 2017. Der Grund sind die unerwartet hohen Einnahmen in nahezu sämtlichen Steuersparten: Satte 600 000 Euro Mehreinnahmen gegenüber dem Planansatz verbuchte Götz beispielsweise beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer, bei der Gewerbesteuer stiegen die Einnahmen um 560 000 Euro. Vergleichsweise gering dagegen sind die Mehreinnahmen bei der Vergnügungssteuer in Höhe von 87 000 Euro ausgefallen. Diese liegen mit 561 000 Euro aber auf einem Rekordwert, wie Götz jüngst bei der Vorstellung der Finanzzwischenberichte erklärte.

Gesunkene Ausgaben nicht nur positiv

Dass beim Jahresabschluss am Ende ein deutliches Plus von mehr als einer Million Euro stehen wird, liegt auch an den gesunkenen Ausgaben: So liegen die tatsächlichen Personalausgaben der Stadt 682 000 Euro unter dem Planansatz. Was nach positiven Einsparungen klingt, hat aber negative Ursachen: vor allem im Kindergartenbereich konnten Erzieherstellen nicht besetzt werden. Dies ging zum einen Lasten des übrigen Personals, zum anderen hatte es Einschränkungen beim Angebot in diesem Bereich zur Folge.

Mehr Gewerbesteuer

Im laufenden Haushaltsjahr 2018 ist – nach Stand zum Halbjahr – ebenfalls mit höheren Steuereinnahmen zu rechnen. So liegen die Gewerbesteuereinnahmen bei sechs Millionen Euro und damit 1,2 Millionen Euro über dem Planansatz. Allerdings warnte Götz vor einer zu großen Erwartungshaltung, da sich diese Zahlen innerhalb kürzester Zeit nach oben oder nach unten verändern können, erklärt er. Ansonsten geht der Rechnungsamtsleiter von einer Einhaltung der Planansätze aus, da die bereits sichtbaren Mehrausgaben durch Einsparungen an andere Stelle ausgeglichen werden können.

Wenige Überraschungen

Die Finanzen der Wehrer Eigenbetriebe sowie der Bürgerstiftung für dieses und vergangenes Jahr warten mit wenig Überraschungen auf: Hallen- und Freibad freuen sich über gute Besucherzahlen sowie den neu gestalteten Eingangsbereich. Sowohl beim Wasserwerk als auch beim Klärwerk steht die Sanierung des Leitungsnetzes ganz oben auf der Agenda. Mit der Auflösung des Zweckverbandes und der geplanten Klärschlammfaulungsanlage standen und stehen zwei große Aufgaben für die Kläranlage an. Die Wehrer Beteiligungen an Energieunternehmen sollen durch eine Investition in Höhe von 450 000 Euro ausgebaut werde. Die Bürgerstiftung wirtschaftet weiterhin überaus sparsam, auch um für zukünftige Großinvestitionen gewappnet zu sein.

Bäder: In einen neuen Kassenbereich für die Wehrer Bäder investierte die Stadt Wehr in ihrem Eigenbetrieb. | Bild: Julia Becker

In der Betriebssparte Bäder konnten dank überdurchschnittlicher Besucherzahlen im Jahr 2017 die eingeplanten Einnahmen übertroffen werden, freute sich Rechnungsamtsleiter Erich Götz. Dadurch konnte in dieser Sparte im vergangenen Jahr mit einem geringer als erwarteten Verlust von gut 540 000 Euro abgerechnet werden. Größte Ausgabe im Bereich Bäder war der Umbau des Eingangsbereichs im Hallenbad. Hier wurden für 83 000 Euro der Kassenbereich modernisiert und für 22 000 Euro ein neues Bezahlsystem eingeführt. Unterstützt wurden diese Maßnahmen durch den Hallenbadförderverein mit einer Spende in Höhe von 30 000 Euro. Dass die Maßnahme das Budget um 23 000 Euro überschritten hatte, liege an nicht eingeplanten weiteren Arbeiten, die im Rahmen der Sanierung aufgetaucht waren, erläuterte Götz.

Wasser: Wasserrohrbrüche schlagen beim Wehrer Wasserwerk in Form von außerplanmäßigen Ausgaben zu Buche. | Bild: Julia Becker

Das Wasserwerk verzeichnete bei annähernd konstanten Verkaufsmengen einen Jahresgewinn von 105 000 Euro im Jahr 2017. Reparaturen, vor allem am Leitungsnetz, sorgten im vergangene Jahr für höhere Ausgaben als erwartet. Für dieses Jahr rechnet Götz trotzdem mit einem Gewinn von 114 000 Euro. Größte Herausforderung bleibt es, die Sanierungsarbeiten um Wasserverluste durch Rohrbrüche zu verringern. In diesem Jahr sind hierdurch bereits außerplanmäßige Kosten in Höhe von 15 000 Euro entstanden. Größtes Projekt wird die Sanierung der Wasserleitung in der Breitmattstraße. Die Entsorgung des hierbei aufgetretenen belasteten Materials und höhere Ingenieurkosten haben bereits für außerplanmäßige Mehrkosten von mehr als 40 000 Euro gesorgt, so Götz. Die Arbeiten im ersten Teilstück Haseler/Breslauer Straße wurden am Montag begonnen.

Beteiligungen werden intensiviert

Gute Nachrichten gab es im Bereich Energie. Hierunter werden die Beteiligungen an lokalen Energieunternehmen zusammengefasst. Für das Jahr 2017 wurde in diesem Bereich ein Gewinn von rund 530 000 Euro verzeichnet. Für dieses Jahr rechnet Götz sogar mit einer noch etwas höheren Ausschüttung. Um weitere Beteiligungen zu erwerben, hat die Stadt Wehr im Dezember 2017 beschlossen, ihr Stammkapital um 450 000 Euro zu erhöhen. Hiervon soll im Herbst ein Anteil der ED Netze GmbH erworben werden.

Energie, Wasser, Bäder

Der langjährige Eigenbetrieb Wasserwerk wurde zu Beginn 2016 um die Sparten Bäder und Beteiligungen zum neuen Eigenbetrieb „Energie, Wasser, Bäder“ erweitert. Seitdem werden diese Sparten als steuerlicher Querverbund separat zum städtischen Haushalt geführt.

Abwasser

Der Eigenbetrieb Abwasser verzeichnete im Jahr 2017 einen ausgeglichenen Haushalt mit leicht gestiegenen Einnahmen und Einsparungen bei den Betriebsausgaben, teilte Bürgermeister Michael Thater in Vertretung für die kaufmännische Leiterin Andrea Frommherz mit. Größte Investition war mit einer Million Euro der Rückkauf der Kläranlage vom Zweckverband Kläranlage. Dieser Zweckverband von Industrie und Kommune wurde zum Jahreswechsel nach 36 Jahre aufgelöst. In diesem Jahr steht mit dem Neubau der Klärschlammfaulungsanlage eine große Investition von insgesamt 555 000 Euro an.

Gestiegene Abwassermenge

Die Ausschreibungen für den Rohbau laufen, bisher sind Planungskosten von rund 31 000 Euro entstanden. Der diesjährige Wirtschaftsplan wurde bereits mit einem Jahresverlust in Höhe von gut 30 000 Euro verabschiedet, so Thater weiter. Grund hierfür ist die durch den hohen Niederschlag stark gestiegene Abwassermenge.

Abwasser: Eine größere Investition steht für die Kläranlage an: Mit einer Klärschlammfaulungsanlage sollen Einsparungen ermöglicht werden. | Bild: Jörn Kerckhoff

Im Kanalbereich war 2017 die Sanierung in der Brühlstraße mit knapp 135 000 Euro die größte Investition. Auch in diesem Jahr sind wieder hohe Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant, welche teilweise außerplanmäßig finanziert werden müssen, erläuterte Thater. Die Kanalerneuerung in der Breitmattstraße mit geplanten 170 000 Euro sei hier der größte Posten, hier falle durch die Kostensteigerung eine Nachfinanzierung im kommenden Jahr an. Verschiedene weitere Kanalsanierungen summieren sich auf mehr als 360 000 Euro, dazu kommen die jährlichen Kanalnetzbefahrungen für rund 50 000 Euro.

Bürgerstiftung

Die Finanzen der Bürgerstiftungen stehen nach den großen Investitionen in der Vergangenheit weiterhin unter dem großen Ziel der Konsolidierung, stellte Geschäftsführerin Nicole Herfert fest. Dank guter Ergebnisse bei den jährlichen Pflegesatzverhandlungen und einer überplanmäßig hohen Belegung habe man 2017 sogar einen Gewinn von knapp 90 000 Euro erzielen können. Größte Herausforderung im vergangenen Jahr sei allerdings die Umsetzung der neuen Pflegestärkungsgesetze gewesen. Für das „bravouröse Meistern“ dieser Aufgabe sprach Herfert ein dickes Lob an alle Beteiligten aus.

Strenger Sparkurs

Auch in diesem Jahr verfolgt die Bürgerstiftung ihren strengen Sparkurs: lediglich Investitionen in Höhe von 35 000 Euro sind eingeplant. Die Sanierung des Zentralküchendachs konnte verschoben werden, da nach der Sanierung des Vordachs kein Wassereintritt mehr festgestellt wurde. Trotzdem sei 2018 mit einem minimalen Verlust von 2500 Euro zu rechnen. Auch für die Zukunft wird die Bürgerstiftung sparsam haushalten und die bestehenden Schulden weiter abtragen: Denn bereits in acht bis zehn Jahren, eventuell schon früher, sei mit der Erweiterung der bestehenden Gebäude wieder eine große Investition geplant, kündigte Bürgermeister Michael Thater an.

