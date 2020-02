Wehr vor 3 Stunden

Feuerwehr und evangelische Kirchengemeinde Wehr suchen Freiwillige für die Evakuierungs-Übung in der Friedenskirche

Die Freiwillige Feuerwehr möchte in der Friedenskirche in Wehr die Evakuierung von Gebäuden im Notfall üben. Dafür braucht sie Statisten, die Menschen darstellen, die in Sicherheit gebracht werden müssen.