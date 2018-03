Wehr Feminine Lyrik gab es zum Weltfrauentag mit Cathrin Alisch im "Storchehus"

Die Themen Natur, Liebe und Heimat verbinden Dichterinnen in Orient und Okzident. Dies zeigt Musikerin und Autorin Cathrin Alisch bei ihrem Auftritt im "Storchehus" in Wehr.

Starke, weibliche Stimmen, interpretiert von einer ebenso ausdrucksstarken Künstlerin, füllten am Donnerstag das "Storchehus". Das Datum, der 8. März, war nicht zufällig gewählt: Es war der Welttag der Frauen, ein Tag, der an die Schicksale, Geschichten und Errungenschaften von Frauen erinnern soll. Und eben dieser Gedanke zog sich wie ein roter Faden durch die kulturelle Veranstaltung der Musikerin und Autorin Cathrin Alisch. Der Abend verband das Wort und die Musik zu einem überaus hörenswerten Konglomerat aus poetischer Lesung, Konzert, Geschichtenerzählung und musikalischer Gedichtvertonung.

"Dichterinnen im Dialog zwischen Orient und Okzident" hatte Alisch ihr Programm getitelt. Es gab der Poesie von Lyrikerinnen mit jüdischem, muslimischem und christlichem Hintergrund einen Raum. Es ging dabei um den sprachlichen Ausdruck, mit dem Frauen Krisen und Gewalt, aber auch erlebte Emotionen ausdrücken. Eine der Protagonistinnen des Abends war die jüdische Dichterin Mascha Kaleko, deren deutschsprachiges Werk durch Anmut, Ironie und Tiefsinn besticht.

Mit ihren Vertonungen belebte Alisch den Facettenreichtum von Kalekos Gedichten: Berührend schön erklingt "Mit dir auf Reise", träumerisch tönt "Was tut wohl die Rose zur Winterszeit?", nachdenklich stimmt hingegen "Interview mit mir selbst". Gerade Letzteres formuliert die Heimatlosigkeit der Immigrantenkinder, wie Kaleko selbst eines war, besonders treffend. Es ist die getriebene Rastlosigkeit, die mit der Entdeckerlust so gar nichts zu tun hat, was das lyrische Ich umtreibt und auch Jahre später eine Frage unbeantwortet lässt: Wonach suche ich? Eine zu Unrecht kaum bekannte Dichterin ist Selma Meerbaum-Eisinger, für Alisch das "lyrische Pendant zu Anne Frank". Ihre Gedichte, die sie im zarten Teenageralter geschrieben hat, zeugen von einem erstaunlichen sprachlichen Feingefühl. "Ich bin der Regen", ebenso wie "Kastanien", übermittelte in Alischs Vortrag einen Eindruck aller Sinne in sprachlicher Form.

Die poetischen Motive waren trotz der unterschiedlichen Dichterinnen mit unterschiedlicher Herkunft dennoch an vielen Stellen parallel. Die Natur, die Liebe und die Heimat waren in vielen Gedichten wiederkehrend und dabei wiederkehrend schön. Für Alisch ist das ein Symbol der Verbundenheit von Frauen vom Okzident zum Orient und darüber hinaus. So wird die Sprache der Poesie zu einer Brücke zwischen den Kulturen, die es gerade auch in Krisenzeiten schafft, Menschen zu vereinen.