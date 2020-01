Sie ist Wehrs zweitälteste Zunft und wurde 1950 gegründet. Jetzt kann die Fröschezunft aus Wehrs Ortsteil Flienken, der oft wegen seines früheren sumpfigen Geländes als Fröscheloch bezeichnet wird, ihr 70-jähriges Bestehen feiern.

Am Samstag, 1. Februar, geht‘s für diese los. Da werden die Narren im grünen Häs und mit der charakteristischen Froschmaske zum Start in die 2020er-Kampagne den Nachtumzug und den Eröffnungsball ausrichten. Es ist in Wehr ungeschriebenes Gesetz, dass jene Zunft die ein Jubiläum hat, die beiden Veranstaltungen durchführt. Knapp über 50 Gruppen haben sich für das nächtliche Defilee durch die Innenstadt angemeldet. Zum großen Straßenzauber werden mehrere hundert Hästräger und jede Menge Zuschauer erwartet. Das jedes Mal schaurig-schöne Narrenspektakel in Wehrs City hat Jahr für Jahr mehr Beteiligung gefunden. Zwischenzeitlich musste sogar ein Zulassungsstopp für Zünfte verhängt und auch wegen vergangener Zuschauerexzesse strengere Sicherheitsmaßnahmen eingeführt werden. Die wurden im vergangenen Jahr erstmals angewendet. Der Erfolg blieb nicht aus. Es gab weniger Zwischenfälle. Das Ergebnis guter logistischer Überlegungen und einer effektiven Zusammenarbeit von Narrenzunft, Stadt und Polizei.

„Das Sicherheitskonzept von 2019 haben wir eins zu eins übernommen“, sagt Yvonne Schmid. Die seit fünf Jahren amtierende Fröschechefin hofft damit einen genauso guten Erfolg zu haben, wie im Jahr zuvor die Enkendörfler Leisechlimmer. Diese hatten das Konzept mitentwickelt. Gleich nach der Fasnacht 2019 haben die Frösche mit den Vorbereitungen zum Nachtumzug begonnen. Die Einladungen mussten verschickt, die Zunftmitglieder über das Vorhaben informiert und vor allem genügend Leute zur Mitarbeit mobilisiert werden. „Alleine mit den zwei Dutzend eigenen Aktiven könnten wir diese Herkulesaufgabe sicher nicht bewältigen. Wir haben tatkräftige Unterstützung von etlichen Passivmitgliedern, Freunden und Sympathisanten der Zunft. Und sollte es hart auf hart kommen, stehen auch noch Verwandte zur Hilfe bereit“, so Schmid.

Yvonne Schmid jedenfalls kann wenige Tage vor Fasnachtsauftakt sagen: „Wir sind gerüstet, nehmen die an uns gestellte Herausforderung an und hoffen, diese am Ende gut zur eigenen wie zur Zufriedenheit von Narrenzunft und Besuchern gelöst zu haben.“ Denn für die Zunftmeisterin und den gesamten Frösche-Vorstand wäre alles andere als ein friedliches Narrenfest unakzeptabel. Und sicher auch kein gutes Omen für das Jubiläumsjahr.