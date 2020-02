von Lucas Bergmann

Erstmals trägt das jährlich wiederkehrende Jugendturnier der SpVgg Wehr einen eigenen Namen. Ab sofort heißt es Roland Kuhne-Turnier, zu Ehren des Mitbegründers und derzeitigen Präsidenten des Vereins. In diesem Sinne haben sich am Samstag in der Seebodenhalle in Wehr Mannschaften verschiedener Altersklassen aus der ganzen Region gemessen.

Morgens um halb zehn sind die Ränge bereits gut gefüllt mit Eltern und deren Kinder, während unten auf dem Feld die Junioren von F- bis D-Jugend um die ersten Plätze spielen. Auch wenn das Feld für die Kleinen, trotz Teams von jeweils sechs Spielern inklusive Torwartes, etwas groß wirkt, haben sie sichtlich Spaß am Fußball spielen. Dabei beweisen einige der Jugendlichen sogar Ballfertigkeiten und Dribbelkünste ähnlich ihrer Vorbilder in den großen Fußball-Ligen Europas. Da darf das Meckern und Beklagen bei Fouls oder das wilde Gestikulieren der Trainer am Spielfeldrand natürlich auch nicht fehlen.

Siegerehrung des „Roland Kuhne“-Jugendturniers. Für jeden Teilnehmer gab es eine Trophäe. | Bild: Lucas Bergmann

„Das Turnier findet schon länger statt, aber hat nie einen Namen getragen. Da hat sich der Vorstand entschlossen, es nach Mitbegründer Roland Kuhne zu benennen“, so Pit Donato, Vorsitzender der SpVgg Wehr. Unter diesem Namen soll es auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

Für ausreichend Verpflegung, um die Kinder auch zwischen den Spielen bei Laune zu halten, wie Pommes und selbstgebackene Kuchen ist ebenfalls gesorgt. Aber auch abseits des Spielbetriebs kommen die Zuschauer nicht zu kurz. Neben den Spielen ihrer Sprösslinge werden sie in den Pausen zwischen den Turnieren von der hauseigenen Jugendtanzgruppe „Dance Factory“ der SpVgg Wehr unterhalten.

Alles in allem hat es den Besuchern sowie den Teilnehmern sichtlich gefallen. „Schön, dass es das Turnier gibt“, sagt Mike Leber, Jugendtrainer der SpVgg Brennet-Öflingen, „auch wenn es relativ große Niveauunterschiede zwischen den Mannschaften und den Kindern gibt. Aber die Kinder haben Spaß und das ist das Wichtigste“.