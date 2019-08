Wehr vor 1 Stunde

Fahrerflucht in der Weiherstraße

In der Weiherstraße in Wehr-Öflingen hat ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Lexus am Mittwoch, 14.August, beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Lexus war am Fahrbahnrand von 12.30 Uhr bis 16 Uhr abgestellt.