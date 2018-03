Wehr Fahrer hatte Marihuana in der Unterhose

Fahrer hatte Marihuana in der Unterhose

Nachdem ein 19 Jahre alten Lenker drogentypische Auffälligkeiten aufwies, durchsuchte die Polizei das Fahrzeug, fand aber nichts. Die Beamten blieben dem Geruch von Marihuana aber auf der Spur, so dass der Fahrer das Tütchen mit Drogen aus der Unterhose zog.

POL-FR: Wehr: Fahrer unter Drogeneinfluss – Marihuana in der Unterhose

Wehr – Ein 19 Jahre alter Autofahrer hatte in seiner Unterhose cirka 5 Gramm Marihuana versteckt, als er am Donnertagabend in Wehr von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Zunächst wurden bei dem Seat-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten erkannt, die den Schluss zuließen, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Da es stark nach Marihuana roch, wurde das Fahrzeug durchsucht, allerdings ohne Erfolg. Da sich der Geruch aber nicht verflüchtigte, wurde dies dem Fahrer vorgehalten. Dieser händigte dann das verursachende Tütchen mit Marihuana den Polizisten aus, das er aus seiner Unterhose herauszog. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt. Der Fahrer musste mit zur Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Er wird angezeigt.